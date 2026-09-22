ادعاهای ترامپ و ویتکاف درباره مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک

مجموعه ادعاهای دونالد ترامپ و استیو ویتکاف درباره مذاکرات سه ساعته ایران و آمریکا در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌بینید و می‌شنوید. اکسیوس ادعا کرده که این ملاقات بین عباس عراقچی از طرف ایران و استیو ویتکاف و جرد کوشنر از طرف آمریکا انجام شده است و حالا ترامپ و ویتکاف از نتیجه این ملاقات ابراز رضایت کرده‌اند.