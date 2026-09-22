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کد خبر:۱۳۹۵۵۹۹
کد خبر:۱۳۹۵۵۹۹
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نبض خبر

ادعاهای ترامپ و ویتکاف درباره مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک

مجموعه ادعاهای دونالد ترامپ و استیو ویتکاف درباره مذاکرات سه ساعته ایران و آمریکا در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌بینید و می‌شنوید. اکسیوس ادعا کرده که این ملاقات بین عباس عراقچی از طرف ایران و استیو ویتکاف و جرد کوشنر از طرف آمریکا انجام شده است و حالا ترامپ و ویتکاف از نتیجه این ملاقات ابراز رضایت کرده‌اند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا دونالد ترامپ مجمع عمومی سازمان ملل متحد استیو ویتکاف جرد کوشنر عباس عراقچی
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