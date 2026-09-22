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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۵۴۳
کد خبر:۱۳۹۵۵۴۳
55651 بازدید
نظرات: ۳۴
نبض خبر؛

ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!

کانال 14 اسرائیل با انتشار ویدیویی که با هوش مصنوعی ساخته شده، شیوه تست گرم بمب اتم ایران را شبیه سازی کرد که از فیلم اوپنهایمر وام گرفته شده است. در تابناک می‌بینید
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برچسب‌ها:
نبض خبر بمب اتم ایران آزمایش ویدیو آزمایش بمب اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
8
27
پاسخ
بترکون دیگه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
13
27
پاسخ
ان شاء ا...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
22
پاسخ
اماده سازی ذهن
ستاره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
38
14
پاسخ
مگه شعار ما این نیست تولید انرژی هسته ای ما در راستای صلح آمیزه؟ این کارها چیه؟ اونم تو این موقعیت حساس!!!!
به چه قیمتی؟ نابودی زمین که امانت دست ماست
کمی تعقل کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اسراییل ساخته نه ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
آیا حفظ زمین فقط وظیفه‌ی ایران است؟
حبیب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
چرا دقت نمیکنی؟
داره میگه اسراییل با هوش مصنوعی این کلیپ رو ساخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
10
25
پاسخ
انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
11
35
پاسخ
ایشالا تست واقعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
12
34
پاسخ
شما رو بخدا بسازید این لعنتی رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
16
پاسخ
این کپی فیلم اوپنهایمر هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
11
24
پاسخ
صهیوم بنویسید شیطان بخوانید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
19
24
پاسخ
زیباست. حاضرم در بمباران اتمی کشته بشم اما این نجاسات اپستینی بی خیال ایران بشن بالاخره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
راههای بهتر هم برای کشته شدن وجود داره. برای مثال در راه کشور و در حال جنگیدن با دشمن.
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