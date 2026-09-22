نبض خبر؛
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
کانال 14 اسرائیل با انتشار ویدیویی که با هوش مصنوعی ساخته شده، شیوه تست گرم بمب اتم ایران را شبیه سازی کرد که از فیلم اوپنهایمر وام گرفته شده است. در تابناک میبینید
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر بمب اتم ایران آزمایش ویدیو آزمایش بمب اتمی
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در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳۴
مگه شعار ما این نیست تولید انرژی هسته ای ما در راستای صلح آمیزه؟ این کارها چیه؟ اونم تو این موقعیت حساس!!!!
به چه قیمتی؟ نابودی زمین که امانت دست ماست
کمی تعقل کنید
به چه قیمتی؟ نابودی زمین که امانت دست ماست
کمی تعقل کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ناشناس| |
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حبیب| |
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
داره میگه اسراییل با هوش مصنوعی این کلیپ رو ساخته