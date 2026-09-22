عکس: شاهکارهای هنری در حراج لندن

خانه حراج سوتبی مجموعه‌ای از آثار هنری به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار را در لندن برای حراج عرضه می‌کند؛ رویدادی که شماری از آثار هنرمندان شناخته‌شده را در برابر دید مجموعه‌داران، خریداران و علاقه‌مندان بازار هنر قرار می‌دهد. این مجموعه با تنوعی از آثار و سبک‌های هنری، بخشی از گنجینه‌ای است که در بازار بین‌المللی هنر برای فروش ارائه شده و انتظار می‌رود توجه خریداران آثار ارزشمند را به خود جلب کند. حراج این آثار در لندن، یکی از رویدادهای مهم بازار هنر این شهر، فرصتی برای مجموعه‌داران فراهم می‌کند تا برای به دست آوردن برخی آثار شاخص و ارزشمند به رقابت بپردازند.