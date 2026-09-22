نبض خبر
اعتراض یک روحانی به معاون پزشکیان: فقط ریش دارد!
امیرحسین جعفری روحانی جوان و جویای نام در مصاحبه با یکی از عناصر مسئله دار لندن نشین نسبت به انتساب اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بابت عدم تخصص او با اشاره به سوابق غیرمرتبطش اعتراض کرد و گفت ایشان یک کارشناس روانشناسی از یک شهرستان در شرق کشور دارد و آیا ایشان به غیر از اینکه ریش دارد، کدام یکی را دارد؟ اعتراضات جالب این روحانی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر اسماعیل سقاب اصفهانی ویدیو بهینه سازی انرژی
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بقیه معاونان پزشکیان و اصلا خودش یا خیلی از مدیران دولتی و غیر دولتی چه هنری دارند؟