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کد خبر:۱۳۹۵۵۱۳
کد خبر:۱۳۹۵۵۱۳
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نظرات: ۳
نبض خبر

اعتراض یک روحانی به معاون پزشکیان: فقط ریش دارد!

امیرحسین جعفری روحانی جوان و جویای نام در مصاحبه با یکی از عناصر مسئله دار لندن نشین نسبت به انتساب اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بابت عدم تخصص او با اشاره به سوابق غیرمرتبطش اعتراض کرد و گفت ایشان یک کارشناس روانشناسی از یک شهرستان در شرق کشور دارد و آیا ایشان به غیر از اینکه ریش دارد، کدام یکی را دارد؟ اعتراضات جالب این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل سقاب اصفهانی ویدیو بهینه سازی انرژی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
4
پاسخ
بقیه معاونان پزشکیان و اصلا خودش یا خیلی از مدیران دولتی و غیر دولتی چه هنری دارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
15
پاسخ
خودت هم غیر از ریش چیز دیگه ای نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
3
پاسخ
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و حتی خاتمی و احمدی نژاد و همین پزشکیان چه تخصصی تو ریاست جمهوری و اقتصاد و سیاست و ... داشتن که شدن رئیس جمهور؟؟؟!
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