اعتراض یک روحانی به معاون پزشکیان: فقط ریش دارد!

امیرحسین جعفری روحانی جوان و جویای نام در مصاحبه با یکی از عناصر مسئله دار لندن نشین نسبت به انتساب اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بابت عدم تخصص او با اشاره به سوابق غیرمرتبطش اعتراض کرد و گفت ایشان یک کارشناس روانشناسی از یک شهرستان در شرق کشور دارد و آیا ایشان به غیر از اینکه ریش دارد، کدام یکی را دارد؟ اعتراضات جالب این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.