عکس: کاوش غواصان در خرابه‌های باستانی زیر آب در صورِ لبنان

هم‌زمان با فروکش کردن آتش جنگ در لبنان و بازگشت آرامش نسبی به شهر بندری صور، اعماق مدیترانه بار دیگر میزبان کاوشگرانی است که به تماشای تاریخ چند هزارساله و ستون‌های باستانیِ غرق‌شده در آب‌های این منطقه نشسته‌اند.