عکس: کاوش غواصان در خرابههای باستانی زیر آب در صورِ لبنان
همزمان با فروکش کردن آتش جنگ در لبنان و بازگشت آرامش نسبی به شهر بندری صور، اعماق مدیترانه بار دیگر میزبان کاوشگرانی است که به تماشای تاریخ چند هزارساله و ستونهای باستانیِ غرقشده در آبهای این منطقه نشستهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل کاوش غواصان صورِ لبنان ستونهای باستانی
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