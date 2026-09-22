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کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۶
بازدید: ۳۴۹۷

عکس: کاوش غواصان در خرابه‌های باستانی زیر آب در صورِ لبنان

هم‌زمان با فروکش کردن آتش جنگ در لبنان و بازگشت آرامش نسبی به شهر بندری صور، اعماق مدیترانه بار دیگر میزبان کاوشگرانی است که به تماشای تاریخ چند هزارساله و ستون‌های باستانیِ غرق‌شده در آب‌های این منطقه نشسته‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کاوش غواصان صورِ لبنان ستون‌های باستانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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