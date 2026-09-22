عکس: جلوههای بکر طبیعت در منطقه خاسان روسیه
منطقه «خاسان» در استان «پریمورسکی» روسیه، این روزها با مناظر خیرهکننده و دستنخورده خود، بار دیگر توجه دوستداران طبیعت را جلب کرده است. تصاویر ثبتشده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، شکوهِ این منطقه در خاور دور روسیه را نشان میدهد که با وجود چندین پارک ملی و ذخیرهگاه زیستکره، بهعنوان یکی از گنجینههای طبیعی و اکولوژیک این کشور شناخته میشود.
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برچسبها:عکس طبیعت منطقه خاسان روسیه طبیعت
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