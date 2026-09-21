En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 18167
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۵۴۳۵
کد خبر:۱۳۹۵۴۳۵
59837 بازدید
نظرات: ۵۴
نبض خبر

فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی

لحظات فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی که پس از بدگویی ابراهیم حامدی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سر داده شد و یکی از اشخاصی که این شعار را داده از این لحظه فیلم گرفته را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای ویدیو ابراهیم حامدی ابی کنسرت لبیک یا خامنه ای
اخبار مرتبط
خوانندگی رضا رشیدپور با ترانه مشهور ابی در کافه!
طعنه سنگین خواننده معروف به ابی بابت کنسرتش
تمسخر ابی و شاهین نجفی توسط خواننده لس آنجلسی
اجرای آهنگ ابی توسط حامد آهنگی در کنسرت!
سوزناک ترین مرثیه برای رهبر شهید از زبان زن جوان
فرار شبانه رضا شاهرودی و بهروز رهبری‌فرد برای کنسرت ابی!
خاطره حافظ قرآن از رفتن به کنسرت ابی روی آنتن
ویدیوی تکان دهنده؛ ابی شنوایی‌اش را از دست داده؟!
وضعیت ترحم برانگیز ابی در کنسرتش در ترکیه
حیاتی پوست شیر ابی را در تلویزیون خواند / کامران نجف زاده: ادامه بده
ویدیوی ملاقات گرم علی دایی و ابی در کنسرت آرش
تصاویر جنجالی دیدوبازدید همایون شجریان و ابی
اجرای گروهی آهنگ‌های ابی و هایده در یزد را ببینید
شهبال شب‌پره آبرو برای ابی نگذاشت
از پسر 10 ساله پرسیدند نام یک شاعر ایرانی را بگو؛ گفت «ابی»!
نخواندن «ابی» 13 میلیون بازدید گرفت!
مسعود صادقلو: همسرم باید مثل مهشید زن ابی باشد!
این مرد باید به جای ابی روی صحنه می‌رفت!
ادای احترام و تقلید صدای ابی که صداوسیما مجوز داد!
متلک سنگین گوگوش به ابی و همسرش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵۴
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
148
121
پاسخ
دمش گرم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
به قول آقای زهتاب باریکلااااااا نه باریکلااااااا نه باریکلااااااا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
44
130
پاسخ
با خودت چند چندی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
144
114
پاسخ
آفرین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
آفرین خوب حرفی رو توی جای مناسبی زدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
154
120
پاسخ
شیر مادر و نان پدر حلالت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
130
112
پاسخ
دمش گرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نازنفست
گل آغا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
67
74
پاسخ
👏👏😂😂😁😁👏👏
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دمت گرم پهلوون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
123
106
پاسخ
خخخ دمت گرم خوب حال ابی رو گرفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
97
95
پاسخ
ابی باز مست کردی جو گرفتت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
81
120
پاسخ
ابی نزدیک 48 ساله داری "آخرین کنسرت" رو برگزار میکنی منتها بیخیال پول نمیشی که بتونی باهاش الکل بخری بخوری، مسلمه که 48 سال هم مثل خر توی گل گیر میکنی و زورت به جمهوری اسلامی نمیرسه، چون شماها اصلا عددی نیستید مقابل این نظام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
105
120
پاسخ
آمریکا با اون عظمتش زورش به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نرسید، توی دائم الخمر که قدرت ایستادن روی پاهات در کنسرت هات رو نداری ، با اون لکاته های برهنه که فریاد جاوید شاه و جاوید تام مورلی میزنن که دیگه اصلا عددی نیستید برای ما....
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟