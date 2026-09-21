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فریاد لبیک یا خامنهای در کنسرت ابی
لحظات فریاد لبیک یا خامنهای در کنسرت ابی که پس از بدگویی ابراهیم حامدی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سر داده شد و یکی از اشخاصی که این شعار را داده از این لحظه فیلم گرفته را میبینید.
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انتشار یافته: ۵۴
دمش گرم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
آفرین
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ابی نزدیک 48 ساله داری "آخرین کنسرت" رو برگزار میکنی منتها بیخیال پول نمیشی که بتونی باهاش الکل بخری بخوری، مسلمه که 48 سال هم مثل خر توی گل گیر میکنی و زورت به جمهوری اسلامی نمیرسه، چون شماها اصلا عددی نیستید مقابل این نظام