عکس: صدای میناب در قلب سازمان ملل

نمایشگاه یادبود کودکان شهید میناب با تلاش دو فعال مدنی ایرانی در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو افتتاح شد. این نمایشگاه اعتراضی، صدای قربانیان کوچک میناب را به قلب نهادهای بین‌المللی رسانده است.