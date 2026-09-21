عکس: صدای میناب در قلب سازمان ملل
نمایشگاه یادبود کودکان شهید میناب با تلاش دو فعال مدنی ایرانی در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو افتتاح شد. این نمایشگاه اعتراضی، صدای قربانیان کوچک میناب را به قلب نهادهای بینالمللی رسانده است.
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برچسبها:عکس خبری میناب کودکان شهید میناب مقر سازمان ملل متحد ژنو
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