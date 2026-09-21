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کد خبر: ۱۳۹۵۴۱۲
بازدید: ۱۰۷۶

عکس: صدای میناب در قلب سازمان ملل

نمایشگاه یادبود کودکان شهید میناب با تلاش دو فعال مدنی ایرانی در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو افتتاح شد. این نمایشگاه اعتراضی، صدای قربانیان کوچک میناب را به قلب نهادهای بین‌المللی رسانده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری میناب کودکان شهید میناب مقر سازمان ملل متحد ژنو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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