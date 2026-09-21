En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 285
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۱
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۱
1115 بازدید
نبض خبر

تهدید اسکات بسنت علیه پروازهای ایران؛ 23 سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی از مرحله‌ای تازه در فشار اقتصادی واشنگتن علیه ایران سخن گفت که بر اساس آن تمام هواپیمای ایران در فرودگاه‌های دنیا زمین گیر شوند! بسنت مدعی شد هدف این است که از 23 سپتامبر، ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی و حتی فروش بلیت به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با خطر قطع دسترسی به نظام مالی دلاری همراه شود. توضیحات بسنت درباره سازوکار این فشار را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اسکات بسنت جنگ ایران و آمریکا ویدیو جنگ اقتصادی تحریم خطوط هوایی فشار اقتصادی روز دی
اخبار مرتبط
تحریم‌های جدید علیه ایران چه تأثیری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی دارد؟
روایت رئیس پیشین سی‌آی‌ای از «روز دی اقتصادی» آمریکا علیه ایران
اسکات بسنت: فشار اقتصادی بر ایران ادامه دارد
افشای حفره «روز دی اقتصادی» آمریکا علیه ایران
ادعای وزیر خزانه داری آمریکا درباره شکل تازه تحریم‌ها +زیرنویس
عملیات روانی رسانه‌ای همزمان با بحران اقتصادی
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت
بلایی که بابت تحریم ایران سر اسکات بسنت آوردند
تکرار ادعاهای ترامپ از زبان المیرا شریفی مقدم!
ما ایرانی‌ها را به فقر کشاندیم و اقتصاد آنها را نابود کردیم
سخنان جنجالی پزشکیان درباره تاثیر تحریم‌ها در صداوسیما
«روز دی اقتصادی» ترامپ علیه ایران؛ آیا فشار حداکثری به جنگ اقتصادی با چین می‌رسد؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟