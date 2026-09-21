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تهدید اسکات بسنت علیه پروازهای ایران؛ 23 سپتامبر چه اتفاقی میافتد؟
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگو با سیانبیسی از مرحلهای تازه در فشار اقتصادی واشنگتن علیه ایران سخن گفت که بر اساس آن تمام هواپیمای ایران در فرودگاههای دنیا زمین گیر شوند! بسنت مدعی شد هدف این است که از 23 سپتامبر، ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی و حتی فروش بلیت به شرکتهای هواپیمایی ایرانی با خطر قطع دسترسی به نظام مالی دلاری همراه شود. توضیحات بسنت درباره سازوکار این فشار را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسبها:نبض خبر اسکات بسنت جنگ ایران و آمریکا ویدیو جنگ اقتصادی تحریم خطوط هوایی فشار اقتصادی روز دی
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