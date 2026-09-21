عکس: اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی ارتش

مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانش‌آموزان درجه‌داری آموزشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نظامی برگزار شد. در این مراسم، دانش‌آموزان حاضر در این دوره، پایان موفقیت‌آمیز آموزش‌های رزمی و نظامی خود را جشن گرفتند و آماده پیوستن به بدنه عملیاتی یگان‌های ارتش شدند.