عکس: اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی ارتش
مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشآموزان درجهداری آموزشگاههای ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور فرماندهان و مسئولان عالیرتبه نظامی برگزار شد. در این مراسم، دانشآموزان حاضر در این دوره، پایان موفقیتآمیز آموزشهای رزمی و نظامی خود را جشن گرفتند و آماده پیوستن به بدنه عملیاتی یگانهای ارتش شدند.
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برچسبها:عکس خبری جشن دانش آموختگی درجهداران ارتش
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