عکس: افتتاح نمایشگاه «فصل دوم» در نگارخانه رضوان

آیین گشایش نمایشگاه هنری «فصل دوم» روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در نگارخانه رضوان برگزار شد. در این رویداد که با حضور امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و جمعی از هنردوستان همراه بود، منتخبی از آثار هنرجویان «مکتب هنر رضوان» برای بازدید علاقه‌مندان به نمایش درآمد. عکس: سیده اعظم سیدی زاده