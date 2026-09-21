عکس: انتخابات نهمین دوره مجلس دومای روسیه

انتخابات نهمین دوره مجلس دومای روسیه که از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شد، با پیشتازی چشمگیر حزب حاکم به پایان رسید. طبق اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات و با شمارش ۹۰ درصد آرا، حزب «روسیه واحد» با کسب حدود ۵۸ درصد آرا، بار دیگر اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را از آن خود کرد.