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کد خبر: ۱۳۹۵۳۸۳
بازدید: ۱۴۴۳

عکس: انتخابات نهمین دوره مجلس دومای روسیه

انتخابات نهمین دوره مجلس دومای روسیه که از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شد، با پیشتازی چشمگیر حزب حاکم به پایان رسید. طبق اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات و با شمارش ۹۰ درصد آرا، حزب «روسیه واحد» با کسب حدود ۵۸ درصد آرا، بار دیگر اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را از آن خود کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مجلس دومای روسیه انتخابات روسیه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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