گزارش تلویزیون اسرائیل درباره فناوری تازه ایران و یمن

گیل مسینگ، رئیس ستاد سایبری چک‌پوینت رژیم صهیونیستی در اظهاراتی قابل تامل در کانال 12 اسرائیل گفت: «...ایرانی‌ها و یمنی‌ها، هم در توسعه موشک و هم انجام آزمایش‌های مربوط به آن از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؛ این‌ها چیزهایی نیست که قرار باشد «یک زمانی» یا «شاید» اتفاق بیفتند، اینها اتفاقاتی هستند که همین حالا و در برابر چشمان ما در تمامی جبهه‌ها در حال رخ دادن‌ هستند...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.