نبض خبر
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
بهاره رهنما بازیگر سینما درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت کرد؛ پروندهای که در نهایت به صدور حکم 80 ضربه شلاق برای این بازیگر منجر شد. توضیحات این بازیگر را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر بهاره رهنما شلاق ویدیو سیروان خسروی
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اگه باند فحشای سینما رو نابود میکردید و کم کاری نمیشد امروز وضعیت اینجور نبود که این ابزار آلات اون باند بیان بشن الگوی نسل جدید.