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کد خبر:۱۳۹۵۳۳۳
کد خبر:۱۳۹۵۳۳۳
6838 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق

بهاره رهنما بازیگر سینما درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت کرد؛ پرونده‌ای که در نهایت به صدور حکم 80 ضربه شلاق برای این بازیگر منجر شد. توضیحات این بازیگر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بهاره رهنما شلاق ویدیو سیروان خسروی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
18
پاسخ
اگه باند فحشای سینما رو نابود میکردید و کم کاری نمیشد امروز وضعیت اینجور نبود که این ابزار آلات اون باند بیان بشن الگوی نسل جدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
13
پاسخ
شلاغ رو خورد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
4
پاسخ
روسری سرشه؟
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
8
پاسخ
واقعا این قیافه یک هنرمند زن ایرانی هست ؟!!!!!! به کجا چنین شتابان . از مرز جلف کمی بالاتر و....
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