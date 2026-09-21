جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق بهاره رهنما بازیگر سینما درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت...

ویدیوی پشت صحنه شاه‌گل با مهران مدیری بخشی از پشت صحنه «شاه‌گل» مهران مدیری که در فضای مجازی منتشر شده و مورد...

درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید پس از آنکه طی روزهای اخیر، برخی صفحات و کانال‌ها از وخامت حال او خبر...

ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده ویدیویی از محمدرضا گلزار وایرال شده که این گونه از چهل سالگی گفته است:...

سرکوب شدید مستند ضداسرائیلی همزمان با اکران فیلم ضدایرانی! همزمان با اکران مستندی ضداسرائیلی توسط دو کارگردان اسرائیلی که با موجی...

ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا ویدیویی از مایا غضنفری بازیگر و دستیار کارگردان و از قضا رتبه یک دکترای...

جزئیات علاقه رهبر انقلاب به فیلم‌های کریستوفر نولان روایت فرید الدین حداد عادل برادر همسر شهید رهبرانقلاب در برنامه انتقام...

فراستی بالاخره از یک فیلمساز تعریف کرد مسعود فراستی در مراسم تقدیر از علیرضا داوودنژاد گفت: «داوودنژاد یک...

جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه! آغوش شیدا خلیق و کیوان ساکت اف همسرش روی صحنه تئاتر در ایکس (توییتر)...

رقم پرداختی خنده دار صداوسیما به نصرالله مدقالچی بر اساس لایحه بودجه سال 1405، بودجه سازمان صداوسیما با افزایشی حدود بیست...

روایت تلخ بهناز جعفری از دوران کودکی سختش روایت دردآور بهناز جعفری بازیگر سینما و تئاتر از دوران کودکی سختش و...

تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز تصاویر لاله مرزبان، آیین جعفری و ریما رامین فر روی فرش قرمز جشنواره ونیز...