نبض خبر
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
دونالد ترامپ در اظهاراتی جنسی و تحقیرآمیز، شیوه نگه داشتن خودش در مجمع عمومی سال پیش سازمان ملل متحد را گرفتن اعضای همسرش از پشت خواند و به توصیف جنسی از آنها پرداخت. این ویدیو که بیش از پیش یادآور سخنان قائد شهید است که نشان میدهد دشمنان ملت ایران و آقای شهید ما تا کجا از اشقی الاشقیا بیغیرت و بیحیا هستند را با این توضیح میبینید و میشنوید که برای اشخاص زیر 18 سال مناسب نیست.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو ملانیا ترامپ
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۲۱
کاجش زیر 18 سال بود؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
شما طوری برداشت کردهاید که انگار خواسته اید: «همه بیایید و گوش کنید!» در حالی که حتی کسی با سطح مقدماتی زبان انگلیسی هم این جمله را صرفاً بیان یک واقعه یا روایت یک اتفاق میداند، نه یک توصیف جنسی زننده.
چیزی نگفت،گفت پله برقی قطع شد مجبور شدم برای اینکه نیفتم از پشت خانمم بگیرم، هیچ نکته منفی یا بدی نداشت،مطمنید انگلیسی میدونید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
عزیزان اونجا این چیزا خیلی بد نیست و در بعضی جاها یه جور تعریف کردن و پز دادن است
اتفاقا بدون استفاده از اون کلمه جلوی خبرنگاران ، توضیح داد که مجبور شده که کجای همسرش رو بگیره تا نیفته . ما که توصیف جنسی ندیدیم ، شما رو نمیدونم .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اولا در فضای فرهنگی اونجا و حتی اینجا مشکلی نداشت
ثانیا گیریم بسیار آدم بی حیا و ... باشه. خوب؟ مثلا چون اینجوریه ما باهاش بجنگیم؟؟ چون اینجوری هست با ما جنگیده و به دلیل زمینه های قبلی نیست؟؟!!
ثانیا گیریم بسیار آدم بی حیا و ... باشه. خوب؟ مثلا چون اینجوریه ما باهاش بجنگیم؟؟ چون اینجوری هست با ما جنگیده و به دلیل زمینه های قبلی نیست؟؟!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰