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کد خبر:۱۳۹۵۳۲۳
کد خبر:۱۳۹۵۳۲۳
22421 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر

توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18

دونالد ترامپ در اظهاراتی جنسی و تحقیرآمیز، شیوه نگه داشتن خودش در مجمع عمومی سال پیش سازمان ملل متحد را گرفتن اعضای همسرش از پشت خواند و به توصیف جنسی از آنها پرداخت. این ویدیو که بیش از پیش یادآور سخنان قائد شهید است که نشان می‌دهد دشمنان ملت ایران و آقای شهید ما تا کجا از اشقی الاشقیا بی‌غیرت و بی‌حیا هستند را با این توضیح می‌بینید و می‌شنوید که برای اشخاص زیر 18 سال مناسب نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو ملانیا ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
12
220
پاسخ
کاجش زیر 18 سال بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
«توصیف جنسی زننده» یعنی چه؟
شما طوری برداشت کرده‌اید که انگار خواسته اید: «همه بیایید و گوش کنید!» در حالی که حتی کسی با سطح مقدماتی زبان انگلیسی هم این جمله را صرفاً بیان یک واقعه یا روایت یک اتفاق می‌داند، نه یک توصیف جنسی زننده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
178
پاسخ
خیلی بیمزه بود.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
116
42
پاسخ
دنیای غرب بدون روتوش با ترامپ را جهان مشاهده می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
11
185
پاسخ
یه خورده زیادی ذهنتون منحرف نیست؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
58
پاسخ
این رفتار عادیشونه......................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
11
164
پاسخ
چیزی نگفت،گفت پله برقی قطع شد مجبور شدم برای اینکه نیفتم از پشت خانمم بگیرم، هیچ نکته منفی یا بدی نداشت،مطمنید انگلیسی میدونید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
البته گفت. پشتش و یکمی پایین تر را گرفتم. دوباره گوش کن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
88
پاسخ
عزیزان اونجا این چیزا خیلی بد نیست و در بعضی جاها یه جور تعریف کردن و پز دادن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
151
پاسخ
اتفاقا بدون استفاده از اون کلمه جلوی خبرنگاران ، توضیح داد که مجبور شده که کجای همسرش رو بگیره تا نیفته . ما که توصیف جنسی ندیدیم ، شما رو نمیدونم .
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مگه ضروری بود بگه کجا همسرش رو گرفته که حالا بنظرت هوشمندانه میاد که از کلمه مخصوصش استفاده نکرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
96
پاسخ
اولا در فضای فرهنگی اونجا و حتی اینجا مشکلی نداشت
ثانیا گیریم بسیار آدم بی حیا و ... باشه. خوب؟ مثلا چون اینجوریه ما باهاش بجنگیم؟؟ چون اینجوری هست با ما جنگیده و به دلیل زمینه های قبلی نیست؟؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
چه ربطی داره دوتا؟!
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
91
پاسخ
در اینکه این بنده خدا کلا عقل درست حسابی ندارد شکی نیست ولی اینجا من حرف جنسی نشنیدم ،اتفاقا خیلی هم صادقانه حرفشو زد
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