توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18

دونالد ترامپ در اظهاراتی جنسی و تحقیرآمیز، شیوه نگه داشتن خودش در مجمع عمومی سال پیش سازمان ملل متحد را گرفتن اعضای همسرش از پشت خواند و به توصیف جنسی از آنها پرداخت. این ویدیو که بیش از پیش یادآور سخنان قائد شهید است که نشان می‌دهد دشمنان ملت ایران و آقای شهید ما تا کجا از اشقی الاشقیا بی‌غیرت و بی‌حیا هستند را با این توضیح می‌بینید و می‌شنوید که برای اشخاص زیر 18 سال مناسب نیست.