محمد صدوقی، مدیرعامل ترابرنت و مدیرعامل پیشین طاقچه، درباره مسیر حرفه‌ای او از مدیریت یک پلتفرم کتاب آنلاین تا فعالیت در حوزه حمل‌ونقل، تجربه توسعه پلتفرم‌ها، بازارهای دوطرفه و چالش‌های رشد کسب‌وکارهای پلتفرمی صحبت کردیم. صدوقی در صحبت‌های خود به شباهت‌های میان طاقچه و ترابرنت به‌عنوان دو پلتفرم دوسویه، اهمیت شناخت نیاز واقعی مشتری، تصمیم‌گیری مدیران بر اساس داده و واقعیت‌های بازار، نقش آموزش و به‌روز نگه داشتن اطلاعات، تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و قوانین بر شکل‌گیری و انحصاری شدن بازار حمل‌ونقل، اهمیت مهارت‌های نرم، تصمیم‌گیری به‌موقع در شرایط بحرانی و ضرورت دریافت بازخورد از مشتریان فعلی و مخاطبانی که هنوز به مشتری تبدیل نشده‌اند اشاره کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.