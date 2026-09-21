چرتکه
از رشد پلتفرمهای دوسویه؛ از شناخت مشتری تا تصمیمگیری با داده
محمد صدوقی، مدیرعامل ترابرنت و مدیرعامل پیشین طاقچه، درباره مسیر حرفهای او از مدیریت یک پلتفرم کتاب آنلاین تا فعالیت در حوزه حملونقل، تجربه توسعه پلتفرمها، بازارهای دوطرفه و چالشهای رشد کسبوکارهای پلتفرمی صحبت کردیم. صدوقی در صحبتهای خود به شباهتهای میان طاقچه و ترابرنت بهعنوان دو پلتفرم دوسویه، اهمیت شناخت نیاز واقعی مشتری، تصمیمگیری مدیران بر اساس داده و واقعیتهای بازار، نقش آموزش و بهروز نگه داشتن اطلاعات، تأثیر سیاستگذاریها و قوانین بر شکلگیری و انحصاری شدن بازار حملونقل، اهمیت مهارتهای نرم، تصمیمگیری بهموقع در شرایط بحرانی و ضرورت دریافت بازخورد از مشتریان فعلی و مخاطبانی که هنوز به مشتری تبدیل نشدهاند اشاره کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده میکنید.
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