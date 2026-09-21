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کد خبر: ۱۳۹۵۳۰۲
بازدید: ۳۷۴۴

عکس: آیین نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد

دکتر مسعود پزشکیان، یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، در آیین نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و کیفیت‌بخشی به ارتباطات بین‌بخشی، به مسئولیت خطیر معاونان امور مجلس در آگاهی‌بخشی به جامعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هر یک از شما معاونان می‌توانید در حوزه آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، نقشی فعال و مؤثر ایفا کنید.

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برچسب‌ها:
عکس خبری جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد دکتر مسعود پزشکیان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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