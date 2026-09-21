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کد خبر:۱۳۹۵۲۸۱
کد خبر:۱۳۹۵۲۸۱
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نظرات: ۲
نبض خبر

تنظیم موشک‌های یمن به سمت ترکیه و پاکستان

در پی افزایش احتمال فعال شدن پیمان مکه، انصارالله، ترکیه و پاکستان را تهدید به حمله کرد. عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت: «این پیام به ترکیه و پاکستان ارسال شد که به خودتان احترام بگذارید؛ اگر از عربستان سعودی حمایت کنید، ما به شما حمله خواهیم کرد و شما را تنبیه خواهیم کرد، و دست‌های ما از فولاد خواهد بود.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر انصارالله یمن جنگ عربستان و یمن پیمان ابراهیم پاکستان ترکیه ویدیو پیمان مکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
37
پاسخ
جانم یمن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
4
پاسخ
عشقم یمن.....
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