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رفتار عجیب گمرک ترکیه با بار ایرانیها
همزمان با ترافیک بارهای ایران در مرز ترکیه، ویدیویی از گلایه رانندگان ایرانی منتشر شده که میگوید: «...مأموران گمرک ترکیه تک تک کیسه های آذوقه و غلات صادراتی ایران را پاره میکنند و به آنان آسیب میزنند... با از بین رفتن این غلات هیچکس هم پاسخگو نیست... ژاندارمری ترکیه میگوید به ایرانی ها اعتماد نداریم؛ بار آنها باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد...»
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ترکیه در ظاهر یه جنگ زرگری با اسراییل داره ولی پشت پرده کلی روابط تجاری و نظامی و اقتصادی با اسراییل داره .اینم از همکاربش با ایران در دوران تحریم
خب پس چکار کنن، مگر میشه بار غلات رو همینطوری فرستاد؟ شاید لابه لاش موادی چیزی پنهان شده باشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
خب به اونا جنس نفروشید!! چرا ما خودمون دهنمون کجه محصولات خودمون رو میخریم و اونا ارزوی داشتن محصولات ایران رو باید بکنند!! اونقدر وا دادین که این بلا سرمون اومده...ترکیه بیشرف
در عوض ما هم اولین گروههایی بویم که در زلزله ترکیه به اونجا رسیدیم . بشناسید همسایگانتان را