همزمان با ترافیک بارهای ایران در مرز ترکیه، ویدیویی از گلایه رانندگان ایرانی منتشر شده که می‌گوید: «...مأموران گمرک ترکیه تک تک کیسه های آذوقه و غلات صادراتی ایران را پاره می‌کنند و به آنان آسیب می‌زنند... با از بین رفتن این غلات هیچکس هم پاسخگو نیست... ژاندارمری ترکیه می‌گوید به ایرانی ها اعتماد نداریم؛ بار آنها باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد...»