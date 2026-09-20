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کد خبر:۱۳۹۵۲۷۷
کد خبر:۱۳۹۵۲۷۷
10755 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

رفتار عجیب گمرک ترکیه با بار ایرانی‌ها

همزمان با ترافیک بارهای ایران در مرز ترکیه، ویدیویی از گلایه رانندگان ایرانی منتشر شده که می‌گوید: «...مأموران گمرک ترکیه تک تک کیسه های آذوقه و غلات صادراتی ایران را پاره می‌کنند و به آنان آسیب می‌زنند... با از بین رفتن این غلات هیچکس هم پاسخگو نیست... ژاندارمری ترکیه می‌گوید به ایرانی ها اعتماد نداریم؛ بار آنها باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد...»
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برچسب‌ها:
نبض خبر مرز ایران و ترکیه صادرات به ترکیه ویدیو تحریم های آمریکا جنگ اقتصادی ترکیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
63
پاسخ
ترکیه در ظاهر یه جنگ زرگری با اسراییل داره ولی پشت پرده کلی روابط تجاری و نظامی و اقتصادی با اسراییل داره .اینم از همکاربش با ایران در دوران تحریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
37
24
پاسخ
خب پس چکار کنن، مگر میشه بار غلات رو همینطوری فرستاد؟ شاید لابه لاش موادی چیزی پنهان شده باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مقابله به مثل کنیم ببینیم ترکیه تحمل میکنه یا نه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
35
پاسخ
بستن مرزها بدون اینکه مرزها بسته بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
18
پاسخ
خوب کاری کردند. کشوری که گرونی و بدبختی بیداد میکنه تهش همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
49
پاسخ
تحقیر ایران و ایرانی در همه جا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
16
15
پاسخ
خب به اونا جنس نفروشید!! چرا ما خودمون دهنمون کجه محصولات خودمون رو میخریم و اونا ارزوی داشتن محصولات ایران رو باید بکنند!! اونقدر وا دادین که این بلا سرمون اومده...ترکیه بیشرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
15
پاسخ
در عوض ما هم اولین گروههایی بویم که در زلزله ترکیه به اونجا رسیدیم . بشناسید همسایگانتان را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
16
پاسخ
اینها نتایج سالها مدیریت عجیب مدیران و تصمیم گیران داخلی هستش.
خیلی تعجب نکنید.
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