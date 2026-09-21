ورود دادستانی به موضوع هنجارشکنی در هتل نوشهر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر از ورود دستگاه قضایی به حواشی ایجادشده در حاشیه مسابقات ورزشی «آراز کاپ» خبر داد و گفت: در صورت احراز قصور دستگاه‌های متولی و برگزارکنندگان، با افراد حقیقی و حقوقی مسئول، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک، در پی انتشار تصاویری از برخی رفتارهای هنجارشکنانه در حاشیه مسابقات بسکتبال و تنیس ساحلی «آراز کاپ» در نوشهر، موضوع از سوی دستگاه قضایی و ضابطان در دستور کار قرار گرفت.

مهدی عبدالله‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر اظهار کرد: پس از اطلاع ضابطان قضایی از بروز برخی رفتارهای خارج از شئونات اخلاقی و شرعی در ساحل مجاور ساختمان هتل بین المللی آراز نوشهر، موضوع با قید فوریت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه، با اخذ اظهارات شاهدان و بازبینی چندین ساعت از تصاویر دوربین‌های مداربسته مجموعه هتل آراز، مشخص شد این اتفاق پس از پایان مسابقات در رشته‌های بسکتبال سه‌نفره و تنیس ساحلی و در ساحل مجاور این مجموعه رخ داده است.

دادستان نوشهر ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، برخی افراد نزدیک به ورزشکاران و خانواده‌های آنان در این حواشی حضور داشته‌اند.

مسئولیت هتل آراز در برگزاری مسابقات محرز نشده است

عبدالله‌پور با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها در این موضوع تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مدیریت مجموعه هتل آراز دخالتی در برگزاری مسابقات نداشته و صرفاً محوطه مجموعه خود را در اختیار فدراسیون‌های مربوطه قرار داده است؛ بنابراین مسئولیت نظارتی بر نحوه برگزاری مسابقات و حواشی پس از آن متوجه این مجموعه نبوده است.

وی افزود: عوامل حراست هتل آراز نیز پس از مشاهده رفتارهای مورد اشاره، تذکرات لازم را به افراد مربوطه ارائه کردند و موضوع بلافاصله به پلیس ۱۱۰ و پلیس امنیت عمومی اطلاع‌رسانی و در ادامه، بساط موسیقی و تجمع و رفتارهای مورد اشاره برچیده شد.

بررسی قصور دستگاه‌های متولی در دستور کار قضایی

عبدالله‌پور با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها و عوامل برگزارکننده مسابقات اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نحوه نظارت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول و برگزارکنندگان مسابقات نیازمند بررسی دقیق است.



وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا تخلف، با افراد حقیقی و حقوقی مسئول مطابق موازین قانونی برخورد خواهد شد و در اجرای قانون اغماضی صورت نمی‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر همچنین بر ضرورت حفظ نظم، قانون و شئونات اجتماعی در اماکن عمومی تأکید کرد و گفت: استان مازندران و شهرستان نوشهر محل بروز ناهنجاری و رفتارهای خارج از چارچوب‌های قانونی و اجتماعی نیست و نخواهد بود.

رد پای فدراسیون بسکتبال در برگزاری مسابقه

خبرنگار فارس ماجرای این حواشی را از مسئولان ورزشی استان نیز پیگیری کرده است.

امین الهی، سرپرست هیأت بسکتبال مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با رد ارتباط این رقابت‌ها با مسابقات قهرمانی کشور، تصریح کرد: رویداد مورد اشاره مربوط به لیگ بسکتبال سه‌نفره باشگاه‌های کشور بوده و مستقیماً زیر نظر فدراسیون بسکتبال برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری مسابقات، هماهنگی یا مکاتبه‌ای با هیأت بسکتبال استان صورت نگرفته است، گفت: هیأت بسکتبال مازندران در برگزاری این مسابقات نقشی نداشته و حتی در روند اجرایی آن نیز دخالتی نداشته است.

اداره‌کل ورزش و جوانان: مسابقات بدون هماهنگی با استان برگزار شد

اسماعیل پهلوان، معاون امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران، نیز در گفتگو با فارس با ارائه توضیحاتی مشابه، عنوان کرد مسابقات مورد اشاره، رقابت‌های قهرمانی کشور نبوده بلکه مرحله‌ای از لیگ بسکتبال سه‌نفره باشگاه‌های کشور بوده است.

به گفته وی، این مرحله مستقیماً زیر نظر فدراسیون بسکتبال برگزار شده و اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران در روند برگزاری آن دخالتی نداشته است.

پهلوان همچنین گفت: برگزارکنندگان مجوز میزبانی را از فدراسیون بسکتبال دریافت کرده بودند و در این زمینه مکاتبه‌ای با اداره‌کل ورزش و جوانان استان انجام نشده بود.

منبع: فارس