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نجات یونایتدها در دقیقه ۸۹

منچستریونایتد با گل دیرهنگام ماتئوس کنیا از شکست مقابل فولام فرار کرد و یوونتوس نیز با دو گل آتالانتا را شکست داد تا ناکامی هفته گذشته را جبران کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۷۳
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یوونتوس

به گزارش تابناک، منچستریونایتد در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس در کریون کاتیج به تساوی یک بر یک مقابل فولام رضایت داد. پس از نیمه نخست بدون گل، گل به خودی لیساندرو مارتینز در دقیقه ۶۳ میزبان را پیش انداخت و تیم مایکل کریک تا آستانه یک شکست دیگر پیش رفت.

با این حال در دقیقه ۸۹ ماتئوس کنیا با شوتی که پس از برخورد به مدافع فولام تغییر مسیر داد، گل تساوی را به ثمر رساند و یونایتد را نجات داد. شیاطین سرخ با این تساوی پنج امتیازی شدند و در رده دوازدهم قرار گرفتند.

در ایتالیا اما یوونتوس با نتیجه ۲ بر صفر آتالانتا را شکست داد و بعد از باخت هفته گذشته مقابل ساسولو دوباره سه امتیاز گرفت. فرانسیسکو کونسیسائو در دقیقه ۲۸ گل نخست بیانکونری را زد و برمر در دقیقه ۷۷ کار آتالانتا را تمام کرد.

تیم لوچانو اسپالتی به این ترتیب واکنش مناسبی به شکست هفته گذشته نشان داد و با پیروزی خانگی مقابل آتالانتا به مسیر برد در سری آ بازگشت.

منبع: ایسنا

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فوتبال اروپا منچستر یونایتد لیگ جزیره یوونتوس ایتالیا
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