بخشش قاتل پس از ۲۱ سال کابوس قصاص
به گزارش تابناک، با جلب رضایت خانوادههای اولیای دم، زمینه آزادی ۱۷ زندانی محکوم به قصاص در تهران فراهم شد، یکی از نجاتیافتگان مرد میانسالی است که ۲۱ سال قبل در جریان درگیری با همسایه مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بود. این متهم یکی از افرادی است که پس از سالها بلاتکلیفی با رضایت خانواده مقتول از مجازات قصاص نجات پیدا کرد؛ او هنگام وقوع جنایت دختری سهماهه داشت که حالا ۲۱ساله و دانشجوی رشته مامایی است و میگوید در تمام این سالها شاهد بزرگ شدن دخترش نبود.
۲۱ سال قبل مردی که آن زمان جوان بود در جریان درگیری با یکی از مردان همسایه در شهرستان شهریار مرتکب قتل شد؛ حادثهای که زندگی او و خانوادهاش را برای بیش از دو دهه تحت تاثیر قرار داد.
این مرد که اکنون در میانسالی قرار دارد، در زمان وقوع حادثه متاهل بود و دختری سهماهه داشت. دخترش امروز ۲۱ساله شده و در رشته مامایی تحصیل میکند، اما پدر در تمام این سالها نتوانست کنار همسر و فرزندش باشد و بزرگ شدن دخترش را ببیند.
او درباره آنچه ۲۱ سال قبل اتفاق افتاد گفت: «۲۱ سال قبل بود. برادرم از من چند سالی کوچکتر بود و برای درس خواندن نزد من آمده بود و با من و همسرم زندگی میکرد. این در حالی بود که با یکی از مردان همسایه به خاطر ایجاد مزاحمت و درگیری دعوایم شد.»
این مرد ادامه داد: «برادرم و من با همسایه دعوایمان شد. در پی این ماجرا با چوبدستی و چاقو، در حالی که خشم وجودمان را گرفته بود باعث قتل او شدیم.»
پس از وقوع قتل، برادر کوچکتر که مجرد بود تصمیم گرفت مسئولیت قتل را بر عهده بگیرد تا برادر متاهلش که فرزند نوزاد داشت به زندان نرود.
این مرد درباره تصمیم برادرش گفت: «برادرم چون مجرد بود قتل را گردن گرفت تا من که متاهل بودم و بچه نوزاد داشتم زندانی نشوم.»
با این حال، این ماجرا ادامه پیدا کرد و او در نهایت تصمیم گرفت خودش درباره حقیقت ماجرا اعتراف کند: «اما وقتی فهمیدم، خودم اعتراف کردم. منتها بعد از آن دادگاه هر دویمان را گناهکار شناخت و هر دو محکوم به قصاص شدیم.»
به این ترتیب، دو برادر که در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بودند، هر دو سالها در حالی که حکم قصاص داشتند، در زندان ماندند و سرنوشتشان در انتظار تعیین تکلیف پرونده و جلب رضایت خانواده مقتول قرار گرفت.
چند سال بعد، برادر این مرد برای پرونده خود درخواست اعاده دادرسی کرد. پرونده بار دیگر تحت بررسی قرار گرفت و در نهایت وضعیت قضایی او تغییر کرد.
این محکوم به قصاص درباره سرنوشت برادرش گفت: «چند سال که گذشت و زیر حکم قصاص بودیم، برادرم اعاده دادرسی کرد. پرونده دوباره بررسی شد. حکم قصاص او این بار با توجه به شواهد پرونده شکست و حبس گرفت.»
با تغییر حکم برادر، او پس از مدتی از زندان آزاد شد، اما برادر دیگر همچنان با حکم قصاص روبهرو بود و سالها در بلاتکلیفی به سر برد.
این محکوم نجات یافته داد: «اما من همچنان محکوم به قصاص ماندم، چند سال قبل برادرم آزاد شد و من هم زیر حکم قصاص و بلاتکلیف مانده بودم.»
سرانجام تلاشهای انجامشده برای صلح و سازش نتیجه داد و خانواده مقتول از اجرای قصاص گذشتند. با اعلام رضایت خانواده مقتول، این مرد پس از ۲۱ سال از کابوس اجرای حکم قصاص نجات پیدا کرد و فرصت بازگشت به خانه را به دست آورد.
او که اکنون امیدوار است سالهای ازدسترفته را در کنار خانوادهاش جبران کند گفت: «سرانجام تلاشهای صلح و سازش نتیجه داد و خانواده مقتول رضایت دادند و بخشیده شدم.»
این مرد که ۲۱ سال از زندگی دخترش دور بوده است درباره بازگشت به خانه و دیدار با همسر و دختر ۲۱سالهاش گفت: «امیدوارم حالا که به خانه برمیگردم بتوانم جبران نبودنهایم کنار همسر و دختر دانشجویم را جبران کنم.»
اکنون پس از ۲۱ سال، پروندهای که با یک درگیری میان دو برادر و مردی همسایه در شهریار به قتل و صدور حکم قصاص منتهی شده بود، با رضایت خانواده مقتول به پایان رسیده و این مرد میتواند پس از سالها دوری، زندگی خود را در کنار همسر و دختر دانشجویش ادامه دهد.
منبع: سایت جنایی