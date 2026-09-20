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درخواست دعا برای سلامتی آیت‌الله شبیری زنجانی

دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در اطلاعیه ای آخرین وضعیت درمان معظمٌ‌له تشریح را کرد و از مردم خواست که برای سلامتی ایشان دعا کنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۷۰
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شبیری زنجانی

به گزارش تابناک، دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی روز یکشنبه باانتشار اطلاعیه ای اعلام کرد :در پی پیگیری‌ها و ابراز نگرانی آحاد مؤمنین و علاقه‌مندان، پیرامون وضعیت سلامتی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی «مد ظله»، به اطلاع می‌رساند که معظم‌له شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ماه، به دلیل بروز عارضه ریوی و به‌منظور پیگیری روند درمان و مراقبت‌های پزشکی، در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شدند.

در این اطلاعیه آمده است: ایشان هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارند و اقدامات درمانی در حال پیگیری و انجام است.

 این اطلاعیه افزود: ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر آحاد مردم، از عموم مؤمنین و علاقه‌مندان درخواست داریم تا با استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، بویژه ساحت مقدس ولی‌نعمت‌مان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل‌الله فرجه‌الشریف)، برای شفای عاجل و بهبودی کامل مرجع عالی‌قدر، دعا نمایند.

 

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