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مقام صداوسیما: جبهه اصلاحات دشمن است
محمد حسن روزی طلب مدیرکل برنامههای سیاسی صداوسیما در مصاحبهای جبهه اصلاحات را دشمن خواند و علت این موضوع را عدم تسلیت بابت شهادت رهبر انقلاب اعلام کرد. این بخش از اظهارات روزی طلب را میبینید و میشنوید.
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خدا روزی تو جای دیگه بده که این طور طلبکارانه برخورد نکنی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
خیلی فرقی با هم ندارید
ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تو این کشور چه خبره....اصلاحات کیس اصول گرا کیس
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ناشناس| |
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
فقط دوتا شدن که تو احساس بهتری داشته باشی
الان برنامه های سیاسی را این آدم جهت و سیاست میده؟؟؟!!!! آدم قحطیه؟
مدیرلکل سیاسی که شما باشید معلومه که وضع صداو سیما همینه وهیچ اعتباری نداره .
ناراحتی از تمام وجودت میباره اون زمانی که یکی یکی نیروهای این کشور رو به نام اصلاح طلبی به نام دانشگاهی بودند به نام غیر خودی بودن حذف گردید باید فکر این روزها رو میکردید که مردم حذفتون میکنند.
کدام تلویزیون ملی خود بنده مدتهاست که تلویزیون ندیدهام.
کدام تلویزیون ملی خود بنده مدتهاست که تلویزیون ندیدهام.
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ناشناس| |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ناشناس| |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ابدارچی رو زمان خاتمی به خاطر دو خردادی نبودن اخراج میکردن
زیبا کلام،سریع القلم....اساتید ستاد اصلاح طلبان در بهترین دانشگاهها
تو کی هستی که به ایرانی بگی ایرانی نیست؟بازی خطرناکی شروع کردین و هر موقع از این بازی ها راه انداختین خسارات هنگفتی به کشور وارد شده.