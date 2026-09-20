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کد خبر:۱۳۹۵۲۶۸
کد خبر:۱۳۹۵۲۶۸
7922 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

مقام صداوسیما: جبهه اصلاحات دشمن است

محمد حسن روزی طلب مدیرکل برنامه‌های سیاسی صداوسیما در مصاحبه‌ای جبهه اصلاحات را دشمن خواند و علت این موضوع را عدم تسلیت بابت شهادت رهبر انقلاب اعلام کرد. این بخش از اظهارات روزی طلب را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدحسن روزی طلب محمد حسن روزی طلب ویدیو اصلاحات سوپرانقلابی شهادت رهبر انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
France
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
20
141
پاسخ
خدا روزی تو جای دیگه بده که این طور طلبکارانه برخورد نکنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
داداش جبهه اصلاحات هم خودتون هستید،
خیلی فرقی با هم ندارید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
طلبکاران همیشه مدعی: اصلاح طلبان همیشه در قدرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
61
پاسخ
تو این کشور چه خبره....اصلاحات کیس اصول گرا کیس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
هیچ فرقی ندارن
فقط دوتا شدن که تو احساس بهتری داشته باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
15
124
پاسخ
الان برنامه های سیاسی را این آدم جهت و سیاست میده؟؟؟!!!! آدم قحطیه؟
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
17
131
پاسخ
امثال شماها با این تفکرات سمی تون کشور را به این روز رسانده اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
48
8
پاسخ
کااااااااااملا درست میگه دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
51
پاسخ
مدیرلکل سیاسی که شما باشید معلومه که وضع صداو سیما همینه وهیچ اعتباری نداره .
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
46
پاسخ
ناراحتی از تمام وجودت می‌باره اون زمانی که یکی یکی نیروهای این کشور رو به نام اصلاح طلبی به نام دانشگاهی بودند به نام غیر خودی بودن حذف گردید باید فکر این روزها رو می‌کردید که مردم حذفتون می‌کنند.
کدام تلویزیون ملی خود بنده مدت‌هاست که تلویزیون ندیده‌ام.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
برو انترناسیونال ببین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
والا اینی که میگی بر عکسه
ابدارچی رو زمان خاتمی به خاطر دو خردادی نبودن اخراج میکردن
زیبا کلام،سریع القلم....اساتید ستاد اصلاح طلبان در بهترین دانشگاهها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
52
پاسخ
تو کی هستی که به ایرانی بگی ایرانی نیست؟بازی خطرناکی شروع کردین و هر موقع از این بازی ها راه انداختین خسارات هنگفتی به کشور وارد شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
35
پاسخ
منفعت طلب !!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
37
10
پاسخ
عالی
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