پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه در معاملات روز یکشنبه ابتدا در مسیر صعودی قرار گرفت، اما در معاملات عصرگاهی با اصلاح محدودی همراه شد. رشد هزار تومانی قیمت دلار مهم‌ترین محرک بازار طلا در تعطیلی بازارهای جهانی بود. برای روز دوشنبه جهت دلار و روند بازگشایی اونس جهانی، مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازار طلا هستند.

به گزارش تابناک، قیمت طلا و سکه روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش محدود قیمت دلار همراه شد و در روند افزایشی بازگشایی شد. در معاملات عصرگاهی اما افت هزار تومانی قیمت دلار اصلاح ناچیز قیمت طلا و قطعات سنگین سکه را رقم زد.

گفتنی است در معاملات یکشنبه، افزایش قیمت دلار تا ۲۳۰ هزار تومان در شرایطی رخ داد که اونس جهانی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی روی رقم ۴۳۷۸ دلاری ثابت بود.

سکه امامی در دومین روز هفته دوباره تا کانال ۲۳۹ میلیون تومان بالا رفت، اما نتوانست کانال ۲۴۰ میلیون تومانی را حفظ کند. طلای ۱۸ عیار نیز در کانال ۲۴ میلیون تومانی معامله شد.

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر قیمت دلار بالای محدوده ۲۳۰ هزار تومان معامله شود و اونس جهانی طلا نیز در بازگشایی بازار جهانی در محدوده ۴۳۷۸ دلار یا بالاتر معامله شود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند دوباره به سمت سقف‌های اخیر در کانال ۲۴ میلیون تومان حرکت کند.

در این سناریو، سکه امامی نیز می‌تواند بار دیگر محدوده ۲۴۰ میلیون تومان را آزمایش کند. عبور و تثبیت بالای این مرز، فضای افزایشی بازار سکه را تقویت می‌کند و می‌تواند قیمت را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.

در مقابل، اگر دلار دوباره زیر محدوده ۲۳۰ هزار تومان قرار بگیرد یا اونس جهانی در شروع معاملات دوشنبه با فشار فروش مواجه شود، قیمت طلا و سکه می‌تواند بخشی از رشد روزهای اخیر را پس بگیرد. در این شرایط، محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای طلای ۱۸ عیار و کانال ۲۳۷ تا ۲۳۸ میلیون تومان برای سکه امامی می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.

سکه امامی به کانال ۲۳۹ میلیون تومانی برگشت

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معامله شدند. سکه امامی در معاملات عصرگاهی کاهش ۵۰۰ هزار تومانی داشت و سکه بهار آزادی با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد.

روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شدند. نیم سکه در معاملات عصرگاهی کاهش ۵۰۰ هزار تومانی داشت. اما ربع سکه و سکه گرمی تغییر ارزش نداشتند. سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۳ میلیون تومانی معامله شد.

مثقال طلا کانال ۱۰۵ میلیون تومانی را از دست داد

مثقال طلا روز یکشنبه با رقم ۱۰۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی دادوستد شد و در معاملات عصرگاهی کاهش ۲۵۰ هزار تومانی داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومانی معامله شد و افت ۹۲ هزار تومانی داشت.

منبع: تجارت نیوز