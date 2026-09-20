En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه در معاملات روز یکشنبه ابتدا در مسیر صعودی قرار گرفت، اما در معاملات عصرگاهی با اصلاح محدودی همراه شد. رشد هزار تومانی قیمت دلار مهم‌ترین محرک بازار طلا در تعطیلی بازارهای جهانی بود. برای روز دوشنبه جهت دلار و روند بازگشایی اونس جهانی، مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازار طلا هستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۶
| |
14006 بازدید
طلا

به گزارش تابناک، قیمت طلا و سکه روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش محدود قیمت دلار همراه شد و در روند افزایشی بازگشایی شد. در معاملات عصرگاهی اما افت هزار تومانی قیمت دلار اصلاح ناچیز قیمت طلا و قطعات سنگین سکه را رقم زد.

گفتنی است در معاملات یکشنبه، افزایش قیمت دلار تا ۲۳۰ هزار تومان در شرایطی رخ داد که اونس جهانی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی روی رقم ۴۳۷۸ دلاری ثابت بود.

سکه امامی در دومین روز هفته دوباره تا کانال ۲۳۹ میلیون تومان بالا رفت، اما نتوانست کانال ۲۴۰ میلیون تومانی را حفظ کند. طلای ۱۸ عیار نیز در کانال ۲۴ میلیون تومانی معامله شد.

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر قیمت دلار بالای محدوده ۲۳۰ هزار تومان معامله شود و اونس جهانی طلا نیز در بازگشایی بازار جهانی در محدوده ۴۳۷۸ دلار یا بالاتر معامله شود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند دوباره به سمت سقف‌های اخیر در کانال ۲۴ میلیون تومان حرکت کند.

در این سناریو، سکه امامی نیز می‌تواند بار دیگر محدوده ۲۴۰ میلیون تومان را آزمایش کند. عبور و تثبیت بالای این مرز، فضای افزایشی بازار سکه را تقویت می‌کند و می‌تواند قیمت را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.

در مقابل، اگر دلار دوباره زیر محدوده ۲۳۰ هزار تومان قرار بگیرد یا اونس جهانی در شروع معاملات دوشنبه با فشار فروش مواجه شود، قیمت طلا و سکه می‌تواند بخشی از رشد روزهای اخیر را پس بگیرد. در این شرایط، محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای طلای ۱۸ عیار و کانال ۲۳۷ تا ۲۳۸ میلیون تومان برای سکه امامی می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
سکه امامی به کانال ۲۳۹ میلیون تومانی برگشت

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معامله شدند. سکه امامی در معاملات عصرگاهی کاهش ۵۰۰ هزار تومانی داشت و سکه بهار آزادی با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد.

روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شدند. نیم سکه در معاملات عصرگاهی کاهش ۵۰۰ هزار تومانی داشت. اما ربع سکه و سکه گرمی تغییر ارزش نداشتند. سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۳ میلیون تومانی معامله شد.

مثقال طلا کانال ۱۰۵ میلیون تومانی را از دست داد

مثقال طلا روز یکشنبه با رقم ۱۰۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی دادوستد شد و در معاملات عصرگاهی کاهش ۲۵۰ هزار تومانی داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومانی معامله شد و افت ۹۲ هزار تومانی داشت.

منبع: تجارت نیوز

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه اونس طلا
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلای ۱۸ عیار فرو ریخت
قیمت لحظه‌ای سکه امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی افزایش یافت
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز
آخرین قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه
آخرین قیمت‌ها از بازار سکه و طلا + جدول
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
سوپر انقلابی‌ها و مذاکره با آمریکا!
تغییرات هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس/ دوران شریعتمداری به پایان رسید؟
رهبر انصارالله: عربستان مجری اوامر آمریکا و اسرائیل است
تهدید اسکات بسنت علیه پروازهای ایران؛ 23 سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟
نفتکش‌ها به عصر شاتل رسیدند؟! / هزینه پنهان بحران انرژی چقدر است؟
حمله تروریستی به خودرو فراجا در ایرانشهر
جژئیات جدید از بازگشت ۱۰ استاد پزشکی به کشور +فیلم
دو هوش مصنوعی چینی برای ایرانی‌ها تحریم شد
اگر ماه ناگهان ناپدید شود چه بر سر زمین می‌آید؟
یارانه نقدی این دهک‌ها واریز شد
روز بدون مدال برای کاروان ورزش ایران/ الفتی و دوستان در فینال و چند رکوردشکنی در شنا
آمریکا: پروازهای ایران از ۲۳ سپتامبر متوقف می‌شوند
ابراز تاسف ترامپ از حملات اوکراین به زیرساخت‌های روسیه
قیمت دلار امروز در بازار آزاد و مرکز مبادله/ افت دلار آزاد همزمان با رشد حواله‌ها
بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز عراقی است
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qyI
tabnak.ir/005qyI