حکم مرگ برای رابطه شیطانی مرد متاهل با زن متاهل
به گزارش تابناک، راز این خیانت دردناک بعد از خودکشی زنی جوان فاش شد؛ زمانی که شوهر این زن تلفن همراه او را برای دوره کردن خاطراتش باز کرد و فهمید همسرش سالهای زیادی با مردی دیگر به او خیانت میکرده است.
مرد جوان که از اعضای کادر درمان است با شکایت به دادگاه گفت: من و همسرم چند سال بود با هم ازدواج کرده بودیم. از آنجا که من کادر درمان هستم شبهای زیادی را شیفت بودم و معمولاً سه شب در هفته خانه نبودم. سعی میکردم روزهایی که خانه هستم با همسرم بیشتر وقت بگذرانم و او را درک کنم. حتی همسرم به من میگفت بچهدار نمیشود و من از بهترین همکارانم برای او وقت میگرفتم که درمان کند تا اینکه باردار شد. او مدتی بارداریاش را از من مخفی کرده بود. من در این مدت اصلاً به زنم شک نکردم. وقتی پرسیدم چرا بارداریاش را از من مخفی کرده، گفت اطمینان نداشته بچه زنده بماند. ما صاحب یک پسربچه شدیم. من عاشق این بچه بودم. هزینه زیادی برای او میکردم و خیلی دوستش داشتم تا اینکه مدتی قبل از خودکشی همسرم متوجه حال روحی خراب او شدم. او را دکتر میبردم و سعی میکردم بیشتر مسئولیت زندگی روی دوش من باشد تا حالش بهتر شود. یک روز وقتی به خانه آمدم در حالی که بچه هنوز مهدکودک بود متوجه شدم زنم خودکشی کرده است.
این مرد ادامه داد: من مانده بودم و یک بچه بیمادر. ما روزهای بسیار سختی را با هم گذراندیم. یک روز سراغ تلفن همراه زنم رفتم. هنوز برایم حل نشده بود که او چرا خودکشی کرده است. میخواستم خاطراتم را با او مرور کنم که چیزی پیدا کردم که همه زندگیام را به هم زد. متوجه شدم زنم با مردی که او هم متاهل است رابطه داشته. هرچه بیشتر چتهای آنها را میخواندم بیشتر میفهمیدم زندگیام در چه گردابی است. حتی زنم به او گفته بود بچهای که ما داریم بچه اوست! من در یک شب هرچه داشتم و نداشتم از دست دادم.
با شکایت این مرد و دستور دادگاه مرد متهم بازداشت شد. او همهچیز را انکار کرد و گفت: من این زن را نمیشناسم و تمام فیلمهایی که در گوشی اوست با هوش مصنوعی ساخته شده و چتها هم فتوشاپ است. به دستور دادگاه فیلمهای خصوصی از گوشی زن استخراج شد و تحت بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش دیانای از پسربچه هم انجام و تایید شد بچه متعلق به این مرد است.
تحقیق از گوشی همراه زن نشان داد آنها در فضای مجازی با هم آشنا شده بودند. متهم در هفته سه روز از اصفهان به تهران میآمد و در خانه زن جوان با هم رابطه داشتند. همچنین مشخص شد این مرد خودش متاهل و صاحب فرزند است. زن جوان زمانی خودکشی کرد که این مرد دیگر جواب تماسهای او را نمیداد و زن در یکی از پیامهایش برای مرد نوشت خودکشی خواهد کرد، چون دیگر نمیتواند این وضعیت را تحمل کند.
با توجه به مدارک بهدستآمده، مرد متاهل محاکمه شد؛ هرچند او همهچیز را انکار میکرد اما با توجه به شواهد موجود، کودک به بهزیستی سپرده و مرد متهم نیز با حکم دادگاه به مرگ محکوم شد. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
منبع: اعتمادآنلاین
زندگی یک آدم دیگه، فدای زندگی شما نیست و کاری که شما با اون آدم میکنید از قتل هم سنگینتر هست .
خدا از هر دوی این آدمها نگذرد و جزای سختی در انتظارشان باشد انشالله
همین الان خیلی از مسایل ..... نباشد اگثر خانواده ها از هم جدا می شوند. قط شرایط اجازه نمی ده؟! پس همان گونه که دنبال ازدواج آسان هستید طلاق را هم آسان کنید و قانون منداز خیلی جهات تا نتیجه راببینید