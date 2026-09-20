En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حکم مرگ برای رابطه شیطانی مرد متاهل با زن متاهل

دادگاه مرد متاهلی را که با زنی وارد رابطه شده بود به مرگ محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۶۴
| |
10625 بازدید
|
۱۷
دادگاه

به گزارش تابناک، راز این خیانت دردناک بعد از خودکشی زنی جوان فاش شد؛ زمانی که شوهر این زن تلفن همراه او را برای دوره کردن خاطراتش باز کرد و فهمید همسرش سال‌های زیادی با مردی دیگر به او خیانت می‌کرده است.

مرد جوان که از اعضای کادر درمان است با شکایت به دادگاه گفت: من و همسرم چند سال بود با هم ازدواج کرده بودیم. از آنجا که من کادر درمان هستم شب‌های زیادی را شیفت بودم و معمولاً سه شب در هفته خانه نبودم. سعی می‌کردم روزهایی که خانه هستم با همسرم بیشتر وقت بگذرانم و او را درک کنم. حتی همسرم به من می‌گفت بچه‌دار نمی‌شود و من از بهترین همکارانم برای او وقت می‌گرفتم که درمان کند تا اینکه باردار شد. او مدتی بارداری‌اش را از من مخفی کرده بود. من در این مدت اصلاً به زنم شک نکردم. وقتی پرسیدم چرا بارداری‌اش را از من مخفی کرده، گفت اطمینان نداشته بچه زنده بماند. ما صاحب یک پسربچه شدیم. من عاشق این بچه بودم. هزینه زیادی برای او می‌کردم و خیلی دوستش داشتم تا اینکه مدتی قبل از خودکشی همسرم متوجه حال روحی خراب او شدم. او را دکتر می‌بردم و سعی می‌کردم بیشتر مسئولیت زندگی روی دوش من باشد تا حالش بهتر شود. یک روز وقتی به خانه آمدم در حالی که بچه هنوز مهدکودک بود متوجه شدم زنم خودکشی کرده است.

این مرد ادامه داد: من مانده بودم و یک بچه بی‌مادر. ما روزهای بسیار سختی را با هم گذراندیم. یک روز سراغ تلفن همراه زنم رفتم. هنوز برایم حل نشده بود که او چرا خودکشی کرده است. می‌خواستم خاطراتم را با او مرور کنم که چیزی پیدا کردم که همه زندگی‌ام را به هم زد. متوجه شدم زنم با مردی که او هم متاهل است رابطه داشته. هرچه بیشتر چت‌های آنها را می‌خواندم بیشتر می‌فهمیدم زندگی‌ام در چه گردابی است. حتی زنم به او گفته بود بچه‌ای که ما داریم بچه اوست! من در یک شب هرچه داشتم و نداشتم از دست دادم.

با شکایت این مرد و دستور دادگاه مرد متهم بازداشت شد. او همه‌چیز را انکار کرد و گفت: من این زن را نمی‌شناسم و تمام فیلم‌هایی که در گوشی اوست با هوش مصنوعی ساخته شده و چت‌ها هم فتوشاپ است. به دستور دادگاه فیلم‌های خصوصی از گوشی زن استخراج شد و تحت بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش دی‌ان‌ای از پسربچه هم انجام و تایید شد بچه متعلق به این مرد است.

تحقیق از گوشی همراه زن نشان داد آنها در فضای مجازی با هم آشنا شده بودند. متهم در هفته سه روز از اصفهان به تهران می‌آمد و در خانه زن جوان با هم رابطه داشتند. همچنین مشخص شد این مرد خودش متاهل و صاحب فرزند است. زن جوان زمانی خودکشی کرد که این مرد دیگر جواب تماس‌های او را نمی‌داد و زن در یکی از پیام‌هایش برای مرد نوشت خودکشی خواهد کرد، چون دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

با توجه به مدارک به‌دست‌آمده، مرد متاهل محاکمه شد؛ هرچند او همه‌چیز را انکار می‌کرد اما با توجه به شواهد موجود، کودک به بهزیستی سپرده و مرد متهم نیز با حکم دادگاه به مرگ محکوم شد. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

منبع: اعتمادآنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
دادگاه رابطه شیطانی صدور حکم مرد متاهل زن متاهل خیانت
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راز خیانت خانم دکتر در سطل زباله
تهدید زن متاهل به دلیل جواب منفی
محکومیت زن خیانتکار به شستن مرده‌ها
راز رابطه پنهانی با مرد متاهل چگونه فاش شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
31
6
پاسخ
.چطور زن به سنگسار محکوم نشده؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
خوب خودکشی کرده دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
سنگسار به این دلیل از طرف خدا تعیین شده ، چون خداوند برای خانواده و نسل پاک ارزش زیادی قائل است، کسی که مشکل اخلاقی نداشته باشد نباید از این قانون بترسد و متنفر باشد
کیوان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
گفته خودکشی کرده و مرد مانده با یه بچه بی مادر ، زن رو چطوری سنگسار کنن !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ماجرا رو نخونده قضاوت کردی!!! آخه زنی که خودکشی کرده و مرده رو چطور سنگسار کنن؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
81
پاسخ
آقا اگر اون‌ زندگی مشترک رو نمیخوایین . فقط جدا بشید بدون رد و بدل کردن چیزی از جمله مهریه و ...
زندگی یک آدم دیگه، فدای زندگی شما نیست و کاری که شما با اون آدم میکنید از قتل هم سنگینتر هست .
خدا از هر دوی این آدمها نگذرد و جزای سختی در انتظارشان باشد انشالله
پاسخ ها
یکی عین هیچ کس 1405
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
خب باید راه ای طلاق آسان باششد عین آب خوردن
همین الان خیلی از مسایل ..... نباشد اگثر خانواده ها از هم جدا می شوند. قط شرایط اجازه نمی ده؟! پس همان گونه که دنبال ازدواج آسان هستید طلاق را هم آسان کنید و قانون منداز خیلی جهات تا نتیجه راببینید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
بعضیها ذاتا کثیف هستند و دنبال عیاشی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
19
25
پاسخ
مبهوت جذابیت اون مرد هستم که آن زن بخاطر قطع رابطش خودکشی کرده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
جذابیت نداشته. شیطنت داشته. خدا ازش نگذره نامرد بی غیرت رو
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
13
پاسخ
اون بچه گناهی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
با این کامنت برای بچه گریه کردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
من که دیشب این ماجرا رو خوندم تا صبح خوابم نبرد. خدا از اون زن و مرد پلید نگذره. واقعا اینجور کارها کل جامعه رو تحت تاثیر قرار داده نه فقط شوهر اون زن رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
20
پاسخ
فقط بیچاره اون بچه که باید بره بهزیستی و کلا معلوم نیست چه بلایی سرش بیاید....
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
6
پاسخ
حالا خوانتوگان خبر اینقدر تز ندید خیلی‌ها توی زندگیشون مشکل دارن اما ازین کارها نمیکنن اینها جنبه روانشناختی داره پس یک مورد رو علم نکنیم و تعمیم ندیم
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
چقدر خدا در خانه ما غریب است و چقدر شیطان با ما راحت رفت و آمد دارد ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آن زن و مرد خود شیطان بودند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
سوپر انقلابی‌ها و مذاکره با آمریکا!
تغییرات هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس/ دوران شریعتمداری به پایان رسید؟
رهبر انصارالله: عربستان مجری اوامر آمریکا و اسرائیل است
تهدید اسکات بسنت علیه پروازهای ایران؛ 23 سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟
نفتکش‌ها به عصر شاتل رسیدند؟! / هزینه پنهان بحران انرژی چقدر است؟
حمله تروریستی به خودرو فراجا در ایرانشهر
جژئیات جدید از بازگشت ۱۰ استاد پزشکی به کشور +فیلم
دو هوش مصنوعی چینی برای ایرانی‌ها تحریم شد
اگر ماه ناگهان ناپدید شود چه بر سر زمین می‌آید؟
یارانه نقدی این دهک‌ها واریز شد
روز بدون مدال برای کاروان ورزش ایران/ الفتی و دوستان در فینال و چند رکوردشکنی در شنا
آمریکا: پروازهای ایران از ۲۳ سپتامبر متوقف می‌شوند
ابراز تاسف ترامپ از حملات اوکراین به زیرساخت‌های روسیه
قیمت دلار امروز در بازار آزاد و مرکز مبادله/ افت دلار آزاد همزمان با رشد حواله‌ها
بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز عراقی است
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qyG
tabnak.ir/005qyG