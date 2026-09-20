نبض خبر
ادعاهای ترامپ درباره ملاقات با پزشکیان +زیرنویس
ادعاهای ترامپ درباره ملاقات با پزشکیان در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با خبرنگار فاکس نیوز در میان گذاشته و مشخص نیست سیگنال مذاکره یا عملیات فریب است را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ مسعود پزشکیان مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو مجمع عمومی سازمان ملل متحد
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عملیات فریب است ،احتمالا بخواهد در سازمان ملل نمایشی را اجرا کند و پزشکیان رادر عملی انجام شده قرار دهد و بعد ادعای ملاقات و گفت و گو داشته باشد ،برای تبلیغاتش و انتخاباتش خیلی نیاز دارد به این نمایشها،رییس جمهور پزشکیان و همراهانش خیلی باید مراقب باشند
پاسخ ها
کیوان| |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ناشناس| |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
خدا رحم کنه،اونجا هم میره میگه ما با هیچ کسی دشمنی نداریم، دست دوستی دراز میکنیم، ببخشید که به کشورک های خلیج حمله کردیم
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
کار نکردن دولت که به کنار، نالیدن دولتم به کنار
آخرش تقصیر جنگم گردن خودمون نندازه صلوات
هرچقدر ترامپ حرامزاده دروغگو دو رو اب زیرگاه هست رئیس جمهور ما ساده زود باور دهن بین هست
آقای پزشکیان واقعا باید خیلی مراقب باشد چون به کشوری میرود که رییس جمهورش، رییس جمهور یک کشور دیگر را دزدیده و نفتش را هم غارت کرده است.هر گونه دیدار با ترامپ یعنی بی اعتباری ایران و اعتبار دادن به قاتلان فاسد کودکان غزه و میناب