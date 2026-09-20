En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 2902
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۵۲۶۳
کد خبر:۱۳۹۵۲۶۳
14317 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ادعاهای ترامپ درباره ملاقات با پزشکیان +زیرنویس

ادعاهای ترامپ درباره ملاقات با پزشکیان در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با خبرنگار فاکس نیوز در میان گذاشته و مشخص نیست سیگنال مذاکره یا عملیات فریب است را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ مسعود پزشکیان مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
9
26
پاسخ
عملیات فریب است ،احتمالا بخواهد در سازمان ملل نمایشی را اجرا کند و پزشکیان رادر عملی انجام شده قرار دهد و بعد ادعای ملاقات و گفت و گو داشته باشد ،برای تبلیغاتش و انتخاباتش خیلی نیاز دارد به این نمایشها،رییس جمهور پزشکیان و همراهانش خیلی باید مراقب باشند
پاسخ ها
کیوان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
سری بعد شما کاندید ریاست جمهوری امریگا بشی من بهت رای میدم!!!!
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
قیمت نفت دیشب بعد از این ادعای ترامپ کاهشی شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
متاسفانه پزشکیان خیلی ساده هست و جوگیر
خدا رحم کنه،اونجا هم میره میگه ما با هیچ کسی دشمنی نداریم، دست دوستی دراز میکنیم، ببخشید که به کشورک های خلیج حمله کردیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
11:50 درسته
کار نکردن دولت که به کنار، نالیدن دولتم به کنار
آخرش تقصیر جنگم گردن خودمون نندازه صلوات
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
9
پاسخ
هرچقدر ترامپ حرامزاده دروغگو دو رو اب زیرگاه هست رئیس جمهور ما ساده زود باور دهن بین هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
10
پاسخ
آقای پزشکیان واقعا باید خیلی مراقب باشد چون به کشوری میرود که رییس جمهورش، رییس جمهور یک کشور دیگر را دزدیده و نفتش را هم غارت کرده است.هر گونه دیدار با ترامپ یعنی بی اعتباری ایران و اعتبار دادن به قاتلان فاسد کودکان غزه و میناب
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
به نظرم اصلا نباید بره. همینجوری کم دردسر داریم، اینم بیاد روشون.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟