وقوع حمله تروریستی دیگر به نیروهای امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا جان ۶ نظامی از جمله دو افسر ارتش را گرفت.

حمله تروریستی به نیروهای ارتش پاکستان با ۶ کشته

به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد، گروهی از نظامیان در حین عملیات علیه عناصر تروریستی در منطقه هنگو هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

در این حمله شش نظامی از جمله دو افسر ارتش پاکستان جان خود را از دست دادند.

این حادثه ۴۸ ساعت پس از حمله مرگبار به مسجدی در نزدیکی مرکز پلیس در شهر کوهات واقع در ایالت خیبرپختونخوا به وقوع پیوست.

در این بمب‌گذاری انتحاری دست کم ۲۴ نفر از جمله تعدادی از نیروهای پلیس کشته شدند. شاخه حافظ گل بهادر، زیرمجموعه گروه تروریستی اتحاد المجاهدین پاکستان مسوولیت حمله روز جمعه در شهر کوهات را برعهده گرفت.

منبع: ایرنا