۷۶۰ حمله هوایی عربستان به یمن

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، وی گفت که این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز در آمدند.

سریع توضیح داد که حملات عربستان علیه استان‌های تعز و الجوف و مارب انجام شده است.

بنا بر اعلام سخنگوی نظامی انصارالله یمن حملات عربستان از آغاز تشدید تنش توسط عربستان علیه یمن به ۷۶۰ حمله هوایی رسیده است.