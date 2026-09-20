۷۶۰ حمله هوایی عربستان به یمن
یحیی سریع سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که جنگندههای عربستانی طی 24 ساعت گذشته 28 بار با F15 و تایفون حمله کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از المسیره، وی گفت که این جنگندهها از پایگاههای خمیس مشیط و الطائف به پرواز در آمدند.
سریع توضیح داد که حملات عربستان علیه استانهای تعز و الجوف و مارب انجام شده است.
بنا بر اعلام سخنگوی نظامی انصارالله یمن حملات عربستان از آغاز تشدید تنش توسط عربستان علیه یمن به ۷۶۰ حمله هوایی رسیده است.
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