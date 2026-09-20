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کد خبر:۱۳۹۵۲۵۴
کد خبر:۱۳۹۵۲۵۴
8331 بازدید
نظرات: ۷
تیک آف

راز حل مشکل کیفیت عجیب بنزین ایران در خودروهای ایرانی

راز حل مشکل کیفیت عجیب بنزین ایران در خودروهای ایرانی چیست؟ این موضوع این مصاحبه جذاب توسط مجتبی اسماعیلی حبرنگار بیت ران با خشایار مشهدی سر طراح موتور در ایران است؟
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برچسب‌ها:
تیک آف کیفیت بنزین ویدیو بنزین خودرو‌ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
1
پاسخ
آهان !
از اون جهت ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
8
پاسخ
معلوم بود از سر علم و دلسوزی حرف میزد. نه منافع و روابط و مصالح.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
14
0
پاسخ
چه کسی عنوان سر طراح به ایشون داده؟ کلا چند سال سابقه داره؟
ازگارد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
2
پاسخ
در کل مشکل خود مردم هستند، مسئولین هیچ گناهی ندارند.
پاسخ ها
احمدرضا
| France |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آفرین به شما که حرف کاملا درست میزنید. هر یک از ما بایستی بهتر شدن را از خودمان شروع کنیم. بچه‌های ما تصمیم گیرندگان فردا خواهند بود. سپاسگزارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
1
پاسخ
آفرین . خیلی وارد بود. ممنونم از تابناک
احمدرضا
|
France
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
من نمی‌فهمم چرا ما نمی‌توانیم دریابیم که زندگی در دنیای واقعی، باز و رقابتی به ما توانایی خواهد داد که روی پای خود بایستیم. همچنین کیفیت کالاها بهتر خواهد شد و ما درست مصرف کردن بر پایه‌ی کار مفید کردن را یاد خواهیم گرفت. دولت نخواهد توانست همیشه ما را از واقعیت‌های دنیای بدون مرز دور نگهدارد. سپاسگزارم
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