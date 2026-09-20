تیک آف
راز حل مشکل کیفیت عجیب بنزین ایران در خودروهای ایرانی
راز حل مشکل کیفیت عجیب بنزین ایران در خودروهای ایرانی چیست؟ این موضوع این مصاحبه جذاب توسط مجتبی اسماعیلی حبرنگار بیت ران با خشایار مشهدی سر طراح موتور در ایران است؟
گزارش خطا
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برچسبها:تیک آف کیفیت بنزین ویدیو بنزین خودروها
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در کل مشکل خود مردم هستند، مسئولین هیچ گناهی ندارند.
پاسخ ها
احمدرضا| |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
من نمیفهمم چرا ما نمیتوانیم دریابیم که زندگی در دنیای واقعی، باز و رقابتی به ما توانایی خواهد داد که روی پای خود بایستیم. همچنین کیفیت کالاها بهتر خواهد شد و ما درست مصرف کردن بر پایهی کار مفید کردن را یاد خواهیم گرفت. دولت نخواهد توانست همیشه ما را از واقعیتهای دنیای بدون مرز دور نگهدارد. سپاسگزارم