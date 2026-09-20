عراقچی راهی نیویورک شد
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۳| |
8409 بازدید
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در صدر یک هیئت دیپلماتیک عصر امروز یکشنبه تهران را ترک کرد.
وزیر امور خارجه پس از توقفی کوتاه در قطر به نیویورک پرواز خواهد کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
دفعه قبل رفتید نیویورک گفتید بیایید دوست باشیم سلاح هامونرو بذاریم کنار دیدیم چی شد اینبار رو خدا به خیر کنه
احتمالا رفته اونجا با وزیر خارجه کویت ملاقات کنه کاری که همینجا میشد انجام بده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟