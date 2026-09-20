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عراقچی راهی نیویورک شد

وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۳
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8409 بازدید
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۵
عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در صدر یک هیئت دیپلماتیک عصر امروز یکشنبه تهران را ترک کرد.

وزیر امور خارجه پس از توقفی کوتاه در قطر به نیویورک پرواز خواهد کرد.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا نیویورک سازمان ملل جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
6
پاسخ
دفعه قبل رفتید نیویورک گفتید بیایید دوست باشیم سلاح هامون‌رو بذاریم کنار دیدیم چی شد اینبار رو خدا به خیر کنه
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
داره بر می گرده ایران گویا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
4
پاسخ
احتمالا رفته اونجا با وزیر خارجه کویت ملاقات کنه کاری که همینجا میشد انجام بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
عباس خوش قدم رفت نیویورک ؛ نیویورک سونامی میاد !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
خداقوت آقای عراقچی سرباز ایرانی دعا گوی شما هستیم سفر بی خطر انشاالله
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