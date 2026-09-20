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زمان ارائه کالابرگ با مبالغ جدید اعلام شد

وزیر اقتصاد گفت: ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین از ۱۵ مهر آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۰
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25362 بازدید
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۸
کالابرگ

به گزارش تابناک، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی اظهار داشت: برای پرداخت کالابرگ با مبالغ جدید باید تعداد نفرات در دهک‌های پایین و منابع پرداختی آن مشخص شود.

وی افزود: تعداد نفرات و مبالغ پرداختی در هفته جاری مشخص می‌شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین از ۱۵ مهر آغاز می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
13
پاسخ
دهک بالا و پایین دوباره شروع شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
7
پاسخ
بله؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
18
پاسخ
دهک‌های پایین ?????????????????????????????

خط فقر ببین چقدره آقای وزیر بعد دهک پایین و بالا بکن ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الان کارمند و کارگر همه دهک پایین هستند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
خاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
12
پاسخ
خانواده ما دهک ۲ بود همیشه ۲۰ هرماه میگرفتیم الان شده ۵ماه بعد چرا تاریخ آنرا ۲۵ روز کردید اصافه نخواستیم همون باشه با این اوضاع کرایه خونه ونسیه از خوار بار محله الان که مدارس بلز میشه میخواستیم ی کم مواد غدایی برا بچه بگیریم چرا از دوی کد ملی باید باشه....الان بر عکس شده اونی که ۲ شاغل داره وصاحبخونه ماهستش همون ۲۰ هرماه میگیره ما که سفره مون ناپدید شده انداختید ماه بعد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
برای جلوگیری از این بی‌تدبیریها بهتر بود به جای ۱۵ ، ۲۵ ماه و ۵ ماه بعد ، پرداخت کالابرگ را ۵ ، ۱۵ و ۲۵ هر ماه در نظر میگرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
8
پاسخ
یه ایران همه دهک پایینن....!
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
7
پاسخ
مگر بنزینو گرون کردید دهک بالا پایین کردید؟بعدشم به سرعت گرون کردن بنزین تکلیف کالا برگو مشخص کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
6
پاسخ
بنزینو دو برابر کردید الآنم کالابرک رو دو برابر کنید،یا نه نفع شما نیست
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با کدام نرخ بنزین موافقید؟
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