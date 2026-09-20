زمان ارائه کالابرگ با مبالغ جدید اعلام شد

به گزارش تابناک، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی اظهار داشت: برای پرداخت کالابرگ با مبالغ جدید باید تعداد نفرات در دهک‌های پایین و منابع پرداختی آن مشخص شود.

وی افزود: تعداد نفرات و مبالغ پرداختی در هفته جاری مشخص می‌شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارائه کالابرگ با مبالغ جدید به دهک‌های پایین از ۱۵ مهر آغاز می‌شود.