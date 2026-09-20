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کد خبر:۱۳۹۵۲۴۹
کد خبر:۱۳۹۵۲۴۹
14478 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

گاف تاریخی نوش آفرین در مقابل رضا پهلوی

فاطمه عبدی گَلَنگَشی مشهور به نوش‌آفرین در دورهمی سلطنت طلبان و دارودسته رضا پهلوی آهنگ ای ایران را از روی اشتباه خواند که سوژه فضای مجازی شد. این بخش را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر نوش آفرین رضا پهلوی ویدیو ای ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
صدف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
13
37
پاسخ
با اعتماد به نقس کاذب جو گیر شد دست گل به آب داد.
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
12
39
پاسخ
آفرین جان وقت بیشتری با نوه ها عزیزت سپری کن دیگه این لحظه های ناب گیرت نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
35
49
پاسخ
شما تو این سطلیهای گاگول یه آدم سالم پیدا کن که این دومیش باشه !!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
15
45
پاسخ
اینا یه طوری صبح تا شب ایران ایران میکنن که مجنون اینطور لیلی لیلی نمیکرد، منتها ایران که هیچی، خواهر و مادر و ناموس و همه خانوادشونم دو دستی تقدیم اسرائیل و آمریکا میکنن

روانی هستن اینها ؟
سیروس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
20
45
پاسخ
این جماعت قراضه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
16
53
پاسخ
خب حدود پنجاه سال است که اینها هیچ ارتباطی با ایران ندارند . مدتی هست که پروژه ی موساد برای پهلوی سازی اینها رو بالا آورده .
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
18
پاسخ
شک ندارم این خانم دچار ضایعه مغزی هست. مگه میشه ایران زندگی کرده باشی و همچین شعری رو اشتباه بخونی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
3
پاسخ
فاطمه عبدی گَلَنگَشی ! واقعا چقدر اسم نوش آفرین به نام اصلیش مچ هست !
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