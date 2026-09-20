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گاف تاریخی نوش آفرین در مقابل رضا پهلوی
فاطمه عبدی گَلَنگَشی مشهور به نوشآفرین در دورهمی سلطنت طلبان و دارودسته رضا پهلوی آهنگ ای ایران را از روی اشتباه خواند که سوژه فضای مجازی شد. این بخش را میبینید.
گزارش خطا
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آفرین جان وقت بیشتری با نوه ها عزیزت سپری کن دیگه این لحظه های ناب گیرت نمیاد
شما تو این سطلیهای گاگول یه آدم سالم پیدا کن که این دومیش باشه !!!!!!
اینا یه طوری صبح تا شب ایران ایران میکنن که مجنون اینطور لیلی لیلی نمیکرد، منتها ایران که هیچی، خواهر و مادر و ناموس و همه خانوادشونم دو دستی تقدیم اسرائیل و آمریکا میکنن
روانی هستن اینها ؟
روانی هستن اینها ؟
خب حدود پنجاه سال است که اینها هیچ ارتباطی با ایران ندارند . مدتی هست که پروژه ی موساد برای پهلوی سازی اینها رو بالا آورده .
شک ندارم این خانم دچار ضایعه مغزی هست. مگه میشه ایران زندگی کرده باشی و همچین شعری رو اشتباه بخونی؟