اینستاگرام لیورپول فلسطینی شد! + عکس
تبریک یکی از مهمترین مناسبتهای تقویم یهودیان توسط باشگاه لیورپول باعث اعتراض هواداران این تیم شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۷| |
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به گزارش تابناک، باشگاه لیورپول در حساب رسمی خود در اینستاگرام، روز «یوم کیپور» را که یکی از مهمترین مناسبتهای تقویم یهودیان است، تبریک گفت و انتشار این پست با اعتراض هواداران این تیم شد.
باشگاه لیورپول در مناسبتهای مختلف مذهبی و فرهنگی ادیان مختلف، پیامهایی را از طریق حسابهای رسمی خود منتشر میکند اما تبریک یکی از مناسبتهای تقویم یهودیان باعث اعتراض هواداران شد.
انتشار این پست با واکنشهای منفی اکثر دنبالکنندههای این صفحه و باشگاه روبهرو شده. آنها با اشاره به شعار این باشگاه «تنها قدم نخواهی زد» نوشتهاند این بار تنها خواهی بود. بسیاری دیگر نیز در حمایت از فلسطین پرچم این کشور را کامنت کردهاند.
منبع: فارس
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