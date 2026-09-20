فوری / انهدام پهپاد پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش دقایقی پیش اعلام کرد: ساعت ۱۸:۳۰ امروز، یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر با آتش سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه جنوب شرق کشور، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.