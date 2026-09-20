فوری / انهدام پهپاد پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز
عصر امروز یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۶| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش دقایقی پیش اعلام کرد: ساعت ۱۸:۳۰ امروز، یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر با آتش سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه جنوب شرق کشور، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
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این پهپاد برای مولتی پدران صهیـــــــــــــــون است موشکها را آماده شلیک به سمت مرکز هسته ای دیمونا کنید چرا که این بار می خواهند مراکز زیر زیمنی ما را با سلاحهای هسته ای هدف قرار دهند
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