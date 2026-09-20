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تکذیب الحاق حریم تخت جمشید به شهر

معاون استاندار فارس شایعه الحاق حریم تخت‌جمشید به شهر را تکذیب کرد و گفت: هیچ تصمیمی ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۵
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تخت جمشید

به گزارش تابناک، محمود رضایی کوچی با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره الحاق بخشی از حریم درجه دو تخت‌جمشید به شهر، اظهار کرد: آنچه در این زمینه مطرح شده، صرفاً در حد پیشنهاد‌های اولیه کارشناسی است و تاکنون هیچ طرح مصوب و ابلاغ‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی، با بیان اینکه در نظام برنامه‌ریزی شهری، میان پیشنهاد‌های مطالعاتی مشاور و برنامه‌های قطعی و اجرایی تفاوت اساسی وجود دارد، افزود: مشاوران طرح‌های جامع در جریان مطالعات خود پیشنهاد‌های مختلفی ارائه می‌کنند که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و پالایش کارشناسی تغییر می‌کنند یا کنار گذاشته می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس ادامه داد: تبدیل یک پیشنهاد اولیه به برنامه اجرایی، مستلزم طی فرآیند‌های قانونی و اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح در سطوح مختلف است و در موضوع حریم درجه دو تخت‌جمشید چنین فرآیندی به تصویب و ابلاغ طرحی منجر نشده است.

رضایی‌کوچی، با اشاره به وجود روستا‌هایی در محدوده حریم تخت‌جمشید و چالش‌های مربوط به کنترل ساخت‌وساز در این مناطق، گفت: دغدغه مدیریت استان، انتخاب راهکاری است که بیشترین ضریب حفاظتی را برای حریم درجه 2 ایجاد کند.

وی افزود: موضوعاتی همچون روستای هدف گردشگری، الحاق به شهر یا ایجاد محدوده منفصل شهری که در مقاطع مختلف مطرح شده‌اند، در چارچوب بررسی راهکار‌های مختلف برای ارتقای نظارت و مدیریت این مناطق بوده‌اند و نباید پیشنهاد‌های کارشناسی را با تصمیم قطعی و اجرایی یکسان دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس تاکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، عضو اصلی جلسات بررسی طرح‌های جامع است و هیچ تصمیم کلانی درباره این محدوده بدون حضور و نظر نهاد‌های متولی میراث فرهنگی اتخاذ نخواهد شد.

رضایی‌کوچی، با اشاره به اینکه مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره تغییر محدوده‌ها و حریم‌های مصوب، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است، خاطرنشان کرد: هر طرح احتمالی در صورت طرح، در فرآیندی قانونی و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی خواهد شد.

وی، از رسانه‌ها خواست از انتشار گمانه‌زنی‌های غیرمستند درباره وضعیت حریم تخت‌جمشید خودداری کنند و گفت: تا زمانی که فرآیند قانونی طی و طرحی به تصویب و ابلاغ نرسیده باشد، اخبار مربوط به تغییر وضعیت حریم تخت‌جمشید فاقد اعتبار است.

تاکید استانداری فارس بر تثبیت حریم‌های حفاظتی تخت‌جمشید

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری فارس نیز، با تاکید بر موضع معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در صیانت از میراث تاریخی، از پیگیری این مجموعه برای تثبیت و جلوگیری از تغییر حریم‌های حفاظتی و منظری پایگاه جهانی تخت‌جمشید خبر داد.

امیرحسین جمشیدی، با اشاره به جایگاه تخت‌جمشید در هویت تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: مجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، حفاظت همه‌جانبه از عرصه و حرایم درجه‌بندی‌شده تخت‌جمشید را اصل اساسی و خط قرمز توسعه کالبدی منطقه می‌داند.

وی افزود: حفاظت پایدار از این اثر ثبت جهانی، نیازمند انضباط در تصمیم‌گیری‌های کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون‌های شهرسازی و طرح‌های توسعه بالادستی است؛ از این رو هرگونه طرح، پیشنهاد یا درخواستی که به تضعیف ضوابط یا کاهش حرایم حفاظتی و منظری تخت‌جمشید منجر شود، از سوی حوزه عمرانی استانداری با حساسیت بررسی خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های تاریخی با توسعه متوازن منافاتی ندارد، تصریح کرد: حفظ حریم قانونی تخت‌جمشید و نقش‌رستم، در صیانت از منظر زیست‌محیطی، بصری و تاریخی دشت مرودشت اهمیت دارد و توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محلی نیز باید در چارچوب حفظ اصالت و یکپارچگی تاریخی این محدوده انجام شود.

جمشیدی، بر هماهنگی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرمانداری مرودشت و شهرداری‌های حوزه نفوذ باید بر اساس ضوابط قانونی مصوب، نظارت‌های میدانی و فنی خود را تشدید کرده و از ساخت‌وساز غیرمجاز، دخل و تصرف و صدور مجوز‌های مغایر با ضوابط در محدوده حرایم جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: حوزه عمرانی استانداری فارس نیز با استفاده از ظرفیت کارشناسی و نظارتی خود، پیگیری‌های لازم برای پاسداری از حریم و حرایم تخت‌جمشید و تثبیت ضوابط حفاظتی این میراث ملی و جهانی را ادامه خواهد داد.

گفتنی است، طی روز‌های اخیر مباحثی در خصوص الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت و توسعه شهرک مهدیه مطرح شده که این موضوع واکنش معاون عمرانی استاندار فارس را در پی داشت و وی اعلام کرد که هیچ طرح مصوبی در این زمینه وجود ندارد.


منبع: تسنیم

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استان فارس تخت جمشید میراث فرهنگی حریم بنای تاریخی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
واقعا؟؟؟
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