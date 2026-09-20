هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان خود در عربستان

وزارت خارجه آمریکا به دلیل حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها به عربستان، برای شهروانش هشدار امنیتی صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت امنیتی کنونی در عربستان سعودی، کارکنان دولت آمریکا اکنون ملزم هستند برای هرگونه سفر رسمی یا شخصی به شهرهای طائف و ینبع، مجوز ویژه دریافت کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: خدمات کنسولی عادی و اضطراری برای شهروندان آمریکایی در دسترس است؛ برای دریافت کمک با نزدیک‌ترین سفارت یا کنسولگری تماس بگیرید.

وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: نمایندگی آمریکا قویاً از همه شهروندان (در عربستان) می‌خواهد که احتیاط کنند و دستورالعمل‌های توصیه‌شده را رعایت نمایند.

این در حالیست که ارتش و مبارزان یمنی به منظور دفاع از کشورشان مقابل متجاوزان سعودی، نقاط نظامی مهمی از عربستان را مورد حملات خود قرار دادند.