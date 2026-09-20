محمود بصیری، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در گفت‌وگویی با مازیار لرستانی درباره وضعیت کاری خود و همچنین شایعه‌ای درباره دریافت خانه و وجه نقد از محمود احمدی‌نژاد توضیحاتی ارائه کرد. بصیری با اشاره به فعالیت‌های خود در سال‌های اخیر گفت: «هشت سال است که دیگر با صداوسیما و در تلویزیون کار نمی‌کنم.» این بازیگر همچنین درباره شایعه‌ای که پیش‌تر درباره دریافت یک خانه دوطبقه و مبلغ دو میلیون تومان از محمود احمدی‌نژاد مطرح شده بود، این ادعا را تکذیب کرد. او گفت که احمدی‌نژاد نیز در حضور دیگران این موضوع را تکذیب کرده است و افزود که تنها هدیه‌ای که از رئیس‌جمهور وقت دریافت کرده، یک سکه بوده است.