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کد خبر:۱۳۹۵۲۴۱
کد خبر:۱۳۹۵۲۴۱
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نظرات: ۱
نبض خبر

افشاگری محمود بصیری درباره هدیه‌ احمدی‌نژاد

محمود بصیری، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در گفت‌وگویی با مازیار لرستانی درباره وضعیت کاری خود و همچنین شایعه‌ای درباره دریافت خانه و وجه نقد از محمود احمدی‌نژاد توضیحاتی ارائه کرد. بصیری با اشاره به فعالیت‌های خود در سال‌های اخیر گفت: «هشت سال است که دیگر با صداوسیما و در تلویزیون کار نمی‌کنم.» این بازیگر همچنین درباره شایعه‌ای که پیش‌تر درباره دریافت یک خانه دوطبقه و مبلغ دو میلیون تومان از محمود احمدی‌نژاد مطرح شده بود، این ادعا را تکذیب کرد. او گفت که احمدی‌نژاد نیز در حضور دیگران این موضوع را تکذیب کرده است و افزود که تنها هدیه‌ای که از رئیس‌جمهور وقت دریافت کرده، یک سکه بوده است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
7
پاسخ
قبلا خودش گفته بود دکتر ممنوع چهره کرده است
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