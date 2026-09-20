دشمن مجبور است با آبروریزی منطقه را ترک کند

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: امروز دشمن ما نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و مجبور شده است با ناکامی و آبروریزی منطقه را ترک کند.

به گزارش تابناک، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری روز یکشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانش‌آموزان درجه‌داری آموزشگاه‌های ارتش، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ادامه راه شهدا و مسئولیت سنگین نیروهای جدید ارتش در دفاع از کشور تأکید کرد.

وی در این مراسم ضمن آرزوی سلامتی، موفقیت و سرافرازی برای حاضران،گفت: آرزو می‌کنم همه ما پیروان راستین امامت و ولایت باشیم و بتوانیم در راه سرخ شهدا حرکت کنیم. مهم است که جوان در این مقطع زمانی اعلام می‌کند که شهدا زنده‌اند و ما راه پرافتخار شهدا را ادامه می‌دهیم.

شهدا پوزه دشمن را به خاک مالیدند

معاون هماهنگ‌کننده ارتش درباره فرارسیدن هفته دفاع مقدس، افزود: همه ما افتخار کنیم که راه شهدا را ادامه می‌دهیم و بدانیم آنچه تاکنون در این کشور به برکت انقلاب اسلامی داریم، به برکت خون شهداست؛ همان‌هایی که سینه سپر کردند و در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی دوم و سوم مردانه ایستادند، قد خم نکردند و پوزه دشمن را به خاک مالیدند.

دریادار سیاری با تبریک مراسم سردوشی دانش‌آموزان درجه‌داری ارتش، خطاب به آنان گفت: امیدوارم در همه مقاطع خدمتی و در این مسیر پرافتخار، همیشه موفق و سرافراز باشید. شما امروز به جمع رزمندگان دلیر نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستید.

وی تصریح کرد: شما از امروز بار سنگین سردوشی و مسئولیت بزرگی را بر عهده می‌گیرید؛ مسئولیتی که بر اساس آن باید در میدان حضور داشته باشید، آنچه را به عنوان مسئولیت به شما واگذار می‌شود به‌خوبی انجام دهید و از آن دفاع کنید.

مأموریت ارتش دفاع از تمامیت ارضی و حفظ نظام است

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آنچه مسلم است، مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران سه کلیدواژه دارد؛ نخست، دفاع از تمامیت ارضی کشور؛ دوم، دفاع از استقلال کشور و سوم، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

دریادار سیاری با بیان اینکه ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران برای انجام این مأموریت خطیر، نیازمند انسان‌هایی است که ویژگی‌های خاص داشته باشند، اظهار کرد: این مسئولیت و این مأموریت را به هر قشر یا گروهی نمی‌دهند، چراکه مهم‌تر از سه کلیدواژه تمامیت ارضی، حفظ استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کشور نداریم.

وی تاکید کرد: هر قدر این مسئولیت بزرگ‌تر و گرانقدرتر باشد، کسی که می‌خواهد این مأموریت را انجام دهد باید ویژگی‌های خاص داشته باشد. شما افتخار کنید که امروز این بار مسئولیت را احساس می‌کنید و جزو کسانی هستید که می‌خواهید مأموریت بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران را به انجام برسانید.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش خطاب به دانش‌آموزان درجه‌داری آموزشگاه‌های ارتش، افزود: شما باید در مسیر کسانی حرکت کنید که در طول ۴۸ سال گذشته از انقلاب باشکوه اسلامی ایران، این مأموریت را به‌خوبی انجام داده‌اند، استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به کوری چشم دشمنان حفظ کرده‌اند.

دریادار سیاری درباره شهدای دوران مختلف انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: همان شهدا، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، کسانی بودند که در این مسیر ایستادند. باید به روح مطهر شهدا درود فرستاد و مجدداً به همه جانبازان، آزادگان و پیشکسوتانی که این مسیر را طی کردند و مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی انجام دادند، عرض سلام و احترام داشته باشیم.

وی خطاب به دانش‌آموختگان این دوره تأکید کرد: شما باید افتخار کنید که امروز در مسیری حرکت می‌کنید که مسیری افتخارآمیز بوده است و امروز پایتان را جای پای کسانی می‌گذارید که این افتخار و سربلندی را حفظ کردند و مأموریت خود را به‌خوبی انجام دادند. آن ویژگی‌هایی خاص که گفتم ویژگی‌هایی است که یک رزمنده ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران باید داشته باشد تا در مسیر انجام این مأموریت و در ردیف دلاورمردانی قرار بگیرد که تا امروز در این مسیر پرافتخار حرکت کرده‌اند.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر تغییر صحنه‌های نبرد و تحولات حوزه‌های اطلاعات، ارتباطات و تسلیحات گفت: مجهز شدن نیروهای جوان ارتش به علم، دانش، مهارت، ایمان، تقوا، شجاعت، ابتکار و خلاقیت ضروری است.

دریادار سیاری ظهار کرد: تکنیک‌ها تغییر کرده و صحنه‌های نبرد نیز دستخوش تغییر شده است و برای اینکه بتوانیم در صحنه‌های نبرد حضور داشته باشیم، ویژگی‌های دیگری مورد نیاز است.

توصیه به دانش آموختگان ارتش؛ خودتان را به علم و مهارت مجهز کنید

وی خطاب به دانش‌آموختگان این دوره گفت: شما جوانانی که مسیر حساس جذب و گزینش را طی کرده‌اید و امروز به جمع رزمندگان و دلاورمردان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران می‌پیوندید، باید بدانید که با تغییراتی که امروز در عرصه‌های نبرد به وجود آمده و تحولاتی که در حوزه اطلاعات، ارتباطات، سلاح و مهمات ایجاد شده است، باید خودتان را به علم، دانش، مهارت و آموزش مناسب مجهز کنید.

معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان کرد: ایمان، تقوا، مردانگی، شجاعت، جسارت، تفکر، ابتکار، خلاقیت و روحیه نیز از ویژگی‌هایی است که باید در شما وجود داشته باشد.

دریادار سیاری افزود: شما می‌توانید مأموریت خطیر ارتش جمهوری اسلامی ایران را انجام دهید؛ شما این توانمندی را دارید و مردان میدان هستید. آنچه امروز در این میدان دیدیم، نشانگر آن است که در هر میدانی با این ویژگی‌ها حضور پیدا خواهید کرد و مأموریت ارتش را انجام خواهید داد. به خود ببالید و افتخار کنید که امروز کسانی هستید که این مأموریت خطیر بر دوش شما گذاشته شده است.

روایتی از مقاومت ارتش در دفاع مقدس

وی درباره فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: ۳۱ شهریورماه، رژیم عراق با پاره کردن قرارداد الجزایر به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد؛ در حالی که دشمن آماده شده بود و تمام تجهیزات مورد نیازش را در اختیارش گذاشته بودند. هدف نخست، شکست انقلاب اسلامی بود چراکه نمی‌توانستند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در منطقه تحمل کنند.

معاون هماهنگ کننده ارتش یادآور شد: هدف دوم تصرف خوزستان و هدف سوم باز کردن مرزهای خود در شمال خلیج فارس بود که برای عراق وجود داشت. اهداف دیگری نیز برای این حمله برشمرده شده بود.

دریادار سیاری افزود: راهبرد دشمن این بود که خرمشهر را یک‌روزه تصرف کند، آبادان را در سه روز به تصرف درآورد و در روز هفتم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه کند؛ اما در همان یک روز، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران با کمک مردم همیشه در صحنه، چنان ضربه‌ای به دشمن وارد کردند که خرمشهر ۳۴ روز مقاومت کرد. این موضوع بسیار مهم بود، چراکه در همان‌جا راهبرد دشمن تغییر کرد و نتوانست به آنچه پیش‌بینی کرده بود، دست پیدا کند.

وی درباره نخستین روز جنگ گفت: روز ۳۱ شهریورماه، هواپیماهای رژیم بعثی فرودگاه‌های کشور ما را بمباران کردند و به بغداد بازگشتند، اما هنوز موتور هواپیماها خنک نشده بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات انتقام را انجام داد و همان فرودگاه‌ها را بمباران کرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: ۳۴ روز مقاومت در خرمشهر رقم خورد که با حضور نیروی دریایی قهرمان و کمک نیروی زمینی ارتش همراه بود. پس از آن، نیروی هوایی ارتش عملیات انتقام را انجام داد و ۴۸ ساعت بعد نیز عملیات کمان ۹۹ انجام شد که در آن تعداد قابل توجهی از هواپیماهای نیروی هوایی در حمله به فرودگاه‌های عراق مشارکت کردند.

دریادار سیاری گفت: پدافند ما نیز در صحنه حضور داشت. در آن مقطع زمانی پدافند و نیروی هوایی در ساختار واحدی قرار داشتند و در کنار یکدیگر جنگیدند و ایثار کردند. نیروی زمینی قهرمان ارتش نیز در آن مقطع، با وجود مشکلاتی که وجود داشت، مرزها را حفظ کرد، پیشروی دشمن را کنترل کرد و اجازه نداد پیشروی در مرزهای ما اتفاق بیفتد و خود را برای ضربه زدن به دشمن آماده کرد.

وی با اشاره به نقش ارتش در شکستن حصر آبادان گفت: قرار دادن دشمن در محور عملیات و شکستن حصر آبادان از محورهای کار نیروی زمینی بود و در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰، آبادان از محاصره خارج شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی در این عملیات بزرگ‌ترین ضربه را در آن مقطع زمانی به نیروی زمینی دشمن وارد کردند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: پس از آن، عملیات فتح‌المبین انجام شد؛ عملیاتی که به قول حضرت امام(ره)، فتح‌الفتوح بود و در دنیا و تاریخ نمونه است. از فرماندهان گروهان، گردان، تیپ و لشکر و قرارگاه‌های نیروی زمینی بپرسید که چه ایثارگری‌هایی انجام شد تا دشمن از خاک ما فرار کند و برود.

دریادار سیاری درباره دستاوردهای عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: در عملیات بیت‌المقدس، حدود ۲۰ هزار نفر اسیر گرفتیم، نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر از نیروهای دشمن کشته شدند و ۶ هزار کیلومتر مربع از سرزمین ما آزاد شد. این موضوع شوخی نیست؛ یک معجزه است، اما با همت رادمردانه نیروی زمینی و با تقدیم شهدای ارزشمند محقق شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش کارکنان وظیفه گفت: یک جمله هم درباره کارکنان وظیفه عرض کنم. کارکنان وظیفه، به‌ویژه در نیروی زمینی، شاهکار کردند. نیروی زمینی در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه را در اختیار داشت.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: کارکنان وظیفه محور اصلی کار بودند؛ نیروی جوانی که برای مملکت، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش و کوشش کرد و در صحنه حضور داشت.

نقش نداجا و پدافند هوایی در دفاع مقدس

دریادار سیاری درباره نقش نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در مقاومت خرمشهر و در هفتم آذرماه سال ۱۳۵۹، زمانی که ۶۷ روز از جنگ گذشته بود، نیروی دریایی ارتش عراق را منهدم کرد؛ به معنای واقعی کلمه، به‌گونه‌ای که نیروی دریایی عراق دیگر اجازه پیدا نکرد تا پایان دفاع مقدس وارد دریا شود.

وی یادآور شد: نیروی دریایی سکوهای نفتی عراق را که مهم‌ترین آنها تأسیسات نفتی البکر و الامیه بود، منهدم کرد و صادرات نفت عراق از طریق دریا را تا پایان دفاع مقدس تعطیل کرد. نیروی هوایی ما نیز در پشتیبانی از نیروی دریایی و در عملیات مروارید، شاهکار کرد.

وی درباره عملکرد پدافند هوایی در دفاع مقدس گفت: در عملیات والفجر ۸ نیز پدافند نقش مهمی داشت و در جریان این عملیات، تعداد قابل توجهی از هواپیماهای دشمن سرنگون شدند. در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۴ نیز پدافند هوایی موفق شد ۷۰ فروند از هواپیماهای پیشرفته دشمن را سرنگون کند. این‌ها شوخی نیست؛ افتخاراتی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول دوران دفاع مقدس به وجود آورده است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر حضور مستمر نیروهای مختلف ارتش در عملیات‌های دفاع مقدس، تصریح کرد: شما باید بدانید که در همه عملیات‌هایی که در هشت سال دفاع مقدس انجام شد، نیروی هوایی و پدافند، نیروی زمینی و توپخانه نیروی زمینی در تمام عملیات‌ها حضور داشت.

ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش است

دریار سیاری با تأکید بر پیوند ارتش و مردم گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران فدای ملت و ملت پناه ارتش است؛ ارتش فرزند ملت است. همه نیروهای مسلح فرزندان این ملت هستند و ملت باید به ارتش خود افتخار کند که در میدان است و از ملت، تمامیت ارضی کشور، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ملت افتخار می‌کند که همه مأموریت‌های ارتش را تا امروز پشتیبانی کرده است و همه مأموریت‌های نیروهای مسلح را پشتیبانی کرده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش درباره شعار «ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش» اظهار کرد: شما این شعار را در اینجا دادید؛ ارتش فرزندان ملت است و همه نیروهای مسلح فرزندان این ملت هستند. ملت باید به ارتش خود افتخار کند که در میدان است و از کشور و تمامیت ارضی دفاع می‌کند.

دریادار سیاری افزود: ملت افتخار می‌کند که تاکنون همه مأموریت‌های ارتش و نیروهای مسلح را پشتیبانی کرده است. اگر کمک‌های مردمی و حضور مردم در صحنه دفاع مقدس نبود، آیا جنگ به همین راحتی تمام می‌شد؟ قطعاً حضور مردم بود؛ مردمی با غیرت، با شرف، دارای انگیزه و ایمان و مردمی که ارتش و نیروهای مسلح خود را دوست دارند.

وی تاکید کرد: بنابراین شعاری که شما دادید، یک شعار واقعی است؛ ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش است. امروز نیز در مقابل تهدیداتی که متوجه کشور ما شده است، همین ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش، در کنار اتحاد و انسجام بین نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و همه کسانی که در این زمینه تلاش می‌کنند، باید وجود داشته باشد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش تأکید کرد: این اتحاد، وحدت و انسجام باید وجود داشته باشد تا بتوانیم همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در برابر دشمن استکباری ایستادگی کنیم. تا امروز نیز به لطف خداوند این ایستادگی انجام شده است.

دشمن مجبور است با ناکامی و آبروریزی منطقه را ترک کند

دریادار سیاری درباره جنگ‌های اخیر گفت: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس دشمن نتوانست به اهدافی که برای خود برشمرده بود دست پیدا کند، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز یکی از اهداف دشمن، ضربه زدن به تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اما نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند؛ وقتی دشمن نتوانسته به اهداف خود دسترسی پیدا کند، شکست خورده و مجبور شده است با ناکامی و آبروریزی منطقه را ترک کند.

وی افزود: این ایستادگی با مجاهدت رزمندگان، حمایت مردم، تاب‌آوری مردم و اتحاد و انسجام و دست در دست هم دادن همه بخش‌ها اتفاق افتاده است. وقتی دشمن نتوانسته به اهداف خود دسترسی پیدا کند، شکست خورده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش خطاب به دانش‌آموختگان این دوره گفت: شما افتخار کنید که در صف رادمردانی قرار می‌گیرید که در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به اهداف خود دست پیدا کند. باز هم عرض می‌کنم، به خود ببالید و افتخار کنید که در این مسیر گام نهاده‌اید.