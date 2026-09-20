نبض خبر
مداحی علیه روحانی و خاتمی و ظریف در تجمعات
مداحی در تجمعات شبانه با اظهاراتی علیه حسن روحانی، محمد خاتمی و جریان اصلاحطلب خبرساز شده است. این مداح در بخشی از مداحی خود گفت: «ماشاالله یمن اصلاحطلب نداره، روحانی و خاتمی نداره، ستونپنجمیها و ظریف نداره؛ صد باریکلا.» این بخش از اظهارات او در فضای مجازی بحث برانگیز شده را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر تجمعات شبانه ویدیو حسن روحانی محمد خاتمی محمد جواد ظریف
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دادستانی و مدعی العموم چرا ورود نمیکنند!؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
توهینی نکرده
حقیقت در قالب طنز
بنده خداها را بگذارید یک چیزی بخونند. یک اقلیتی بشدت مطلق که چیزی به جز این حرفها را ندارند.
همین حالا هم رای گیری شود ۵۰ میلیون رای می آورند همین اصلاح طلب ها سی سال است علیه آنها تبلیغ می شود ولی همچنان پایدار هستند راست می گویید یک رفراندوم چند تا رای می آورند مداحها نمی دانم چه گفته اند آقای روحانی که اینقدر آتشی بوده هنوز این آتش خاموش نشده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
این جریان سی ساله فقط با حرف در قدرتن
موقع بمبارانم غیب میشن
بسه دیگه بابا حالمون رو بهم زدین. مردم توو نون شب موندن اینا فکر تسویه حساب شخصی و جناحی و گرفتن رانت و امتیاز با این کارا هستن
وقتی جمع خودمونی (شما بخوانید طیف خاص) هست ، نیت های قبلی به راحتی بر زبان می آید و چهره واقعی گوینده و مدیرانش ، خودش را در قالب شعر و سخنرانی نشان میدهد.