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کد خبر:۱۳۹۵۲۳۶
کد خبر:۱۳۹۵۲۳۶
6230 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

مداحی علیه روحانی و خاتمی و ظریف در تجمعات

مداحی در تجمعات شبانه با اظهاراتی علیه حسن روحانی، محمد خاتمی و جریان اصلاح‌طلب خبرساز شده است. این مداح در بخشی از مداحی خود گفت: «ماشاالله یمن اصلاح‌طلب نداره، روحانی و خاتمی نداره، ستون‌پنجمی‌ها و ظریف نداره؛ صد باریکلا.» این بخش از اظهارات او در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تجمعات شبانه ویدیو حسن روحانی محمد خاتمی محمد جواد ظریف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
19
87
پاسخ
دادستانی و مدعی العموم چرا ورود نمی‌کنند!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
برای چی ورود کنه؟
توهینی نکرده
حقیقت در قالب طنز
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
18
98
پاسخ
بنده خداها را بگذارید یک چیزی بخونند. یک اقلیتی بشدت مطلق که چیزی به جز این حرفها را ندارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
84
24
پاسخ
انصافا واقعیت را با زبان طنز گفته بشیار جالب وگیرا لست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
68
23
پاسخ
صد بارک الله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
18
63
پاسخ
همین حالا هم رای گیری شود ۵۰ میلیون رای می آورند همین اصلاح طلب ها سی سال است علیه آنها تبلیغ می شود ولی همچنان پایدار هستند راست می گویید یک رفراندوم چند تا رای می آورند مداحها نمی دانم چه گفته اند آقای روحانی که اینقدر آتشی بوده هنوز این آتش خاموش نشده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
طلبکاران همیشه در قدرت، حرفهای تکراری بدون کار
این جریان سی ساله فقط با حرف در قدرتن
موقع بمبارانم غیب میشن
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
49
19
پاسخ
صدبارکلا
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
58
23
پاسخ
کاملا درست گفته است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
18
81
پاسخ
بسه دیگه بابا حالمون رو بهم زدین. مردم توو نون شب موندن اینا فکر تسویه حساب شخصی و جناحی و گرفتن رانت و امتیاز با این کارا هستن
رضا دادمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
10
53
پاسخ
وقتی جمع خودمونی (شما بخوانید طیف خاص) هست ، نیت های قبلی به راحتی بر زبان می آید و چهره واقعی گوینده و مدیرانش ، خودش را در قالب شعر و سخنرانی نشان میدهد.
ناشناس
|
France
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
11
56
پاسخ
رهبر چند بار به شما بگه جدا از ایجاد تفرقه اجتناب کنید.
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