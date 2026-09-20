مداحی علیه روحانی و خاتمی و ظریف در تجمعات

مداحی در تجمعات شبانه با اظهاراتی علیه حسن روحانی، محمد خاتمی و جریان اصلاح‌طلب خبرساز شده است. این مداح در بخشی از مداحی خود گفت: «ماشاالله یمن اصلاح‌طلب نداره، روحانی و خاتمی نداره، ستون‌پنجمی‌ها و ظریف نداره؛ صد باریکلا.» این بخش از اظهارات او در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.