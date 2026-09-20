«آوا»؛ اعتبار ویژه بانک صادرات ایران برای واردکنندهها
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، طرح اعتبار واردات «آوا» که همزمان با 75 اُمین سال فعالیت بانک صادرات ایران رونمایی شده است، این امکان را برای واردکنندههای کالا فراهم میکند تا در فرصت مناسب و بدون نگرانی از ابطال مجوز تخصیص ارز و نوسانات اقتصادی، نسبت به تامین وجه مورد نیاز اقدام کنند.
برمبنای این بسته اعتباری کوتاهمدت، تا سقف 80 درصد معادل ریالی حوالههای ارزی واردات کالا که توسط مرکز مبادله ارز و طلا به مشتری اختصاص داده شده باشد، از سوی بانک صادرات ایران تامین میشود. دوره بازپرداخت این اعتبار 28 روزه است و فرآیند اعطای آن در کوتاهترین زمان ممکن بعد از اعلام درخواست از سوی مشتری، در شعب سراسر کشور به جریان میافتد.
از مهمترین مزیتهای این طرح میتوان به تسهیل تامین وجه ارز تخصیصی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، پیشگیری از ابطال مجوز تخصیص ارز در صورت عدم تامین وجه توسط واردکننده در مهلت مقرر و هموارسازی مسیر تجارت اشاره کرد.
بانک صادرات ایران همزمان با 75 اُمین سال فعالیت خود از بستههای اعتباری دیگری نیز رونمایی کرده است که متناسب با نیازهای مشتریان طراحی شدهاند. از جمله میتوان به طرح «شمیم 75» اشاره کرد که طی آن تنها یک روز بعد از افتتاح حساب، امکان اعطای تسهیلات با سود 10 درصد به متقاضی فراهم میشود.