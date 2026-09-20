فرود اضطراری هواپیمای پرواز استانبول_تهران در تبریز

به گزارش تابناک، هادی نجاتی، مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی تبریز اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۰ امروز، یک فروند ایرباس A330 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با رجیستر EP-IJD که در مسیر استانبول به فرودگاه امام خمینی(ره) در حال پرواز بود، به‌دنبال بروز نقص فنی، شرایط اضطراری اعلام کرد.

وی افزود: این هواپیما پس از اعلام وضعیت اضطراری، مسیر خود را تغییر داده و در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز به سلامت به زمین نشست.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی تبریز با تأکید بر سلامت مسافران این پرواز یادآور شد: تمامی مسافران در سلامت کامل هستند و پس از فرود هواپیما به سالن ترانزیت منتقل شدند.

نجاتی ادامه داد: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، هواپیمای جایگزین تا حدود دو ساعت آینده به فرودگاه تبریز اعزام خواهد شد تا مسافران را به مقصد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) منتقل کند.