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قرص چینی برای باکره نمایی!
قرصی به بازار آمده که برخی زنان غیرباکره برای آنکه خودشان را باکره نشان دهند و مردان را فریب دهند، استفاده میکنند. ویدیویی درباره مکانیزم این قرص چینی را میبینید.
گزارش خطا
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آی مردم ، به فکر حیا و عفت باشید ...
ما آریایی هستیم
ما قبل از اسلام و تفکر اسلامی پوشیده و با عفت بودیم
چه بر سرتون امده
ما آریایی هستیم
ما قبل از اسلام و تفکر اسلامی پوشیده و با عفت بودیم
چه بر سرتون امده
یک پسر اگر قبل از ازدواج هر فسادی هم مرتکب شده باشه شما از روی جسمش نمیتونی تشخیص بدی، اما یک دختر اگر به هر دلیلی باکرگی خودش رو از دست بده، هزار تا برچسب میخوره و مجبوره ثابت کنه قضیه اونجوری که بقیه فکر میکنند نیست. در ضمن زندگی که با دروغ شروع بشه تهش مشخصه چیه، شما هم بهتره به جای اینها به دغدغه های مردم رسیدگی کنید.