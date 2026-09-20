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کد خبر:۱۳۹۵۲۳۱
کد خبر:۱۳۹۵۲۳۱
38697 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

قرص چینی برای باکره نمایی!

قرصی به بازار آمده که برخی زنان غیرباکره برای آنکه خودشان را باکره نشان دهند و مردان را فریب دهند، استفاده می‌کنند. ویدیویی درباره مکانیزم این قرص چینی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ازاله بکارت ویدیو بکارت فریب باکرگی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
13
57
پاسخ
آی مردم ، به فکر حیا و عفت باشید ...
ما آریایی هستیم
ما قبل از اسلام و تفکر اسلامی پوشیده و با عفت بودیم
چه بر سرتون امده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
21
پاسخ
خیلی وقته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
21
پاسخ
فقط اندکی خجالت بکش تابناک , آخه اینهم شد خبر ؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
4
پاسخ
یک پسر اگر قبل از ازدواج هر فسادی هم مرتکب شده باشه شما از روی جسمش نمیتونی تشخیص بدی، اما یک دختر اگر به هر دلیلی باکرگی خودش رو از دست بده، هزار تا برچسب میخوره و مجبوره ثابت کنه قضیه اونجوری که بقیه فکر میکنند نیست. در ضمن زندگی که با دروغ شروع بشه تهش مشخصه چیه، شما هم بهتره به جای اینها به دغدغه های مردم رسیدگی کنید.
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