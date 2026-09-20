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مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی درباره تنگه هرمز

الزام درج نام کامل «خلیج فارس» در اسناد و معاهدات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون در طرح تنگه هرمز، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲۸
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کمیسیون امنیت ملی

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در جلسه عصر امروز جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز تشکیل شد و ماده ۱۰ این طرح به تصویب رسید.

وی توضیح داد: براساس این ماده، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران است.

قشقاوی ادامه داد: این ماده نیازمند آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: ماده ۱۲ طرح نیز به تصویب رسید که بر اساس آن، درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات، معاهدات، توافقات، انتشارات و اسناد مربوطه و همچنین مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌ها الزامی است یعنی باید حتما نام کامل «خلیج فارس» به کار برده شود.

وی با بررسی ماده ۱۳ این طرح اظهار کرد: این ماده درباره رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عبور شناورها از تنگه هرمز است و بر اساس آن، در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، مقررات جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد؛ بحث درباره این ماده همچنان ادامه دارد و هنوز رأی‌گیری نشده است.

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مجلس کمیسیون امنیت ملی تنگه هرمز تامین امنیت خلیج فارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
0
پاسخ
الحمدولله که یکی از مشکلات کلیدی مردم در مورد معیشت، حل و فصل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
قانون درستیه اگر سفت و سخت اجرا بشه
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