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سانسور عجیب صداوسیما روی آنتن سوژه کاربران شد

تصویری که امروز از آنتن صداوسیما منتشر شده، به‌دلیل نوع سانسور بخشی از لباس یک مرد، در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛ سانسوری که برای بسیاری، بیش از خود تصویر جلب توجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲۷
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سانسور

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، تصویری که امروز از صداوسیما منتشر شده، به‌دلیل شیوه متفاوت سانسور آن واکنش کاربران را به دنبال داشته است.

در این تصویر، دکمه نخست لباس یک مرد باز است و بخش کوچکی از بدن او که از این قسمت دیده می‌شود، به‌طور کامل تار شده است. همین جزئیات باعث شده نحوه سانسور تصویر در صداوسیما به سوژه‌ای برای کاربران فضای مجازی تبدیل شود.

برخی کاربران با انتشار این تصویر، نسبت به آنچه سخت‌گیری در ممیزی تصاویر تلویزیونی می‌دانند، واکنش نشان داده‌اند و معتقدند دامنه سانسور در تلویزیون گاهی به جزئی‌ترین بخش‌های یک تصویر نیز می‌رسد.

این تصویر بار دیگر بحث درباره ممیزی و سانسور در صداوسیما و شیوه اعمال آن در تصاویر پخش‌شده از تلویزیون را مطرح کرده است؛ موضوعی که پیش از این نیز در موارد مختلف مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود.

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