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بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶؛

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

کاروان ورزش ایران در روز نخست بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به برنز بسکتبال دست یافت و همچنین با شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو نیز به کار خود ادامه داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲۴
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تیم ملی بسکتبال

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در نخستین روز رسمی رقابت‌های بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، با کسب یک مدال برنز در بسکتبال وارد جدول مدالی شد. همچنین دو پیروزی تیمی در تنیس روی میز، سه برد در ووشو و حذف تمامی مبارزان کشورمان در MMA از دیگر مسابقات بود.

بسکتبال؛ نخستین مدال کاروان ایران بر گردن آسمان‌خراش‌ها

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی ۷۹ بر ۷۰ مقابل چین در دیدار رده‌بندی، به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت و نخستین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

تنیس روی میز؛ ایران پاکستان و هند را شکست داد

تیم ملی تنیس روی میز ایران در نخستین روز رقابت‌های تیمی، دو پیروزی ارزشمند به دست آورد و با شکست پاکستان و هند، روز نخست را با عملکردی موفق به پایان رساند.

ملی‌پوشان ایران در نخستین مسابقه خود مقابل پاکستان به برتری ۳ بر صفر رسیدند.

بنیامین فرجی در نخستین مسابقه، بیلا تا‌ها را ۳ بر صفر شکست داد. نیما عالمیان با نتیجه ۳ بر صفر خان محمد را از پیش رو برداشت. نوشاد عالمیان نیز با نتیجه ۳ بر یک برابر خان عباس به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در دومین مسابقه خود در دیداری حساس و برای صدرنشینی به مصاف هند رفتند و این تیم را نیز ۳ بر صفر شکست دادند.

در نخستین مسابقه، نوشاد عالمیان برابر مانوش شاه قرار گرفت و پس از برتری در دو ست نخست، در ست سوم با مقاومت حریف روبه‌رو شد، اما در نهایت با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ پیروز شد.

در مسابقه دوم، بنیامین فرجی برابر مانوف تاکار قرار گرفت. فرجی ست نخست را ۱۱ بر ۲ برد، در ست دوم ۱۱ بر ۶ پیروز شد و ست سوم را نیز با همین نتیجه به سود خود تمام کرد تا ۳ بر صفر به برتری برسد.

در سومین مسابقه، نیما عالمیان برابر هارمیت دسای قرار گرفت. عالمیان ست نخست را ۱۲ بر ۱۰ برد، اما در ست دوم ۱۵ بر ۱۳ شکست خورد. او در ست سوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ پیروز شد، در ست چهارم ۱۲ بر ۱۰ شکست خورد و کار به ست پنجم کشیده شد.

عالمیان در ست پنجم شروع خوبی داشت و با ایجاد اختلاف چهار امتیازی، در نهایت با نتیجه ۱۱ بر ۲ پیروز شد تا ایران در مجموع ۳ بر صفر هند را شکست دهد.

ووشو؛ سه پیروزی برای سانداکاران ایران

رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا در نخستین روز با حضور نمایندگان ایران در تالو و ساندا پیگیری شد. ابوالفضل قره‌باغی در تالو به کار خود پایان داد و هر سه سانداکار ایران نیز موفق به کسب پیروزی شدند.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

قره‌باغی در چانگ‌چوان سیزدهم شد

ابوالفضل قره‌باغی، نماینده ۲۰ ساله ایران، در فرم چانگ‌چوان تالو با امتیاز ۹.۵۹۳ و قرار گرفتن در رده سیزدهم به کار خود پایان داد. در این فرم، نمایندگان ۲۱ کشور آسیایی حضور داشتند و رقابت یکی از شلوغ‌ترین فرم‌های تالو برگزار شد. در پایان، دو نماینده ماکائو عناوین اول و دوم را به دست آوردند و نماینده اندونزی سوم شد.

سوگند سینکایی؛ شروع پیروزمندانه در ساندا

سوگند سینکایی، نماینده ایران در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان، در نخستین مبارزه خود برابر آپارنا از هند قرار گرفت و در دو راند به پیروزی رسید. در این وزن نمایندگان ۱۵ کشور حضور داشتند.

عرفان محرمی، نماینده ۲۱ ساله ایران در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم، برابر چونگ یات از هنگ‌کنگ قرار گرفت و با پیروزی در دو راند، به مرحله بعد صعود کرد. در این وزن ۱۴ سانداکار از کشور‌های مختلف آسیایی حضور داشتند.

سهیل موسوی، نماینده ایران در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم ساندا، در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر بالیان ویکرانت از هند قرار گرفت و در یک مبارزه یک‌طرفه به پیروزی رسید. ۱۴ سانداکار از کشور‌های مختلف آسیا در این وزن قرار داشتند.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

کاراته؛ صادقی از مدال بازماند

فاطمه صادقی، نماینده ایران در کاتای انفرادی زنان، پس از پیروزی در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی شکست خورد و در ادامه نیز با شکست در دیدار رده‌بندی از کسب مدال بازماند.

صادقی در دور نخست برابر مونسیچا ساکولراتاناتارا از تایلند قرار گرفت و با رأی داوران و نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید. او در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر گریس لائو از هنگ‌کنگ، دارنده مدال برنز المپیک توکیو و مدال‌های جهانی، قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد.

با صعود لائو به دیدار نهایی، صادقی راهی دیدار رده‌بندی شد و برای کسب مدال برنز به مصاف چین هوی‌شوان از چین تایپه رفت، اما با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

دوچرخه‌سواری؛ میرباقری هشتم شد، دهقان در رده سیزدهم ایستاد

رقابت‌های تایم‌تریل انفرادی دوچرخه‌سواری جاده در نخستین روز بازی‌های آسیایی برگزار شد و دو نماینده ایران در بخش مردان و زنان به میدان رفتند.

آرش میرباقری، ملی‌پوش جوان ایران، در تایم‌تریل انفرادی مردان با قرار گرفتن در جایگاه هشتم به کار خود پایان داد. رقابت مردان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ژاپن در مسیر شین‌شیرو آغاز شد و رکابزنان مسافت ۳۲ کیلومتری را طی کردند. میرباقری که با ۱۹ سال سن جوان‌ترین دوچرخه‌سوار این مسابقات بود، مسیر را در ۴۴ دقیقه و ۹ ثانیه طی کرد و از میان ۱۸ رکابزن، در جایگاه هشتم قرار گرفت.

ماندانا دهقان، ملی‌پوش باتجربه دوچرخه‌سواری ایران، در تایم‌تریل انفرادی زنان به رقابت پرداخت و در پایان در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. رقابت زنان در مسیر ۲۴ کیلومتری شین‌شیرو برگزار شد و دهقان این مسیر کوهستانی را در ۴۱ دقیقه و ۵ ثانیه طی کرد. در این مسابقه ۱۵ دوچرخه‌سوار حضور داشتند که یک نفر از ادامه رقابت انصراف داد.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

شنا؛ قاسمی و عباسی به فینال نرسیدند

محمد قاسمی، نماینده شنای ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان با ثبت زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه به کار خود پایان داد. قاسمی در دسته چهارم و خط صفر به آب زد، اما نتوانست در جمع فینالیست‌های این ماده قرار بگیرد.

هومر عباسی نیز در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر کرال پشت مردان با ثبت زمان ۵۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

عباسی ۵۰ متر ابتدایی را در جمع نفرات پیشتاز سپری کرد، اما در ادامه نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و در نهایت از رسیدن به فینال بازماند.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

MMA؛ سه حذف در روز نخست

سه نماینده ایران در رقابت‌های MMA در نخستین روز به میدان رفتند که حاصل کار آنها یک پیروزی در مرحله نخست و سه شکست در مرحله یک‌چهارم نهایی بود.

افشین سلیمی در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم مبارزات سنتی، در نخستین مبارزه برابر محمد الساما از بحرین قرار گرفت و در هر دو راند با رأی قاطع داوران به پیروزی رسید. او با این برد به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید، اما در این مرحله برابر عادیلوف سانژار از قزاقستان شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

آرزو سلیمی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم زنان و در بخش مبارزات سنتی، برابر هوی هون از سنگاپور قرار گرفت و در دو راند متوالی شکست خورد.

امین قائدی‌فر در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم و در بخش مدرن، در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در مرحله بعد برابر داستان کانیبک از قرقیزستان قرار گرفت. قائدی‌فر در این مبارزه با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

به این ترتیب، پرونده هر سه نماینده MMA ایران در همان روز نخست بسته شد.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

تیراندازی؛ هر سه نماینده ایران از فینال تفنگ ۱۰ متر بازماندند

در نخستین روز رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، سه نماینده ایران در تفنگ ۱۰ متر زنان به میدان رفتند.

شرمینه چهل‌امیرانی با امتیاز ۶۲۸ در جایگاه هفدهم قرار گرفت.

نجمه خدمتی با امتیاز ۶۲۶.۸ بیست‌ویکم شد.

فاطمه امینی با امتیاز ۶۲۲.۶ در جایگاه سی‌وچهارم ایستاد.

تیم ایران نیز با ترکیب خدمتی، چهل‌امیرانی و امینی و با مجموع ۱۸۷۷.۴ امتیاز، در میان ۱۵ تیم در جایگاه هفتم قرار گرفت.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

والیبال ساحلی؛ شروع موفق ایران برابر مالدیو

تیم والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا برابر مالدیو به پیروزی رسید. امیرعلی قلعه‌نویی و عبدالحسن خاکی‌زاده، نمایندگان ایران در این مسابقه، در دو ست پیاپی با نتایج ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴ مالدیو را شکست دادند.

عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو

فوتبال امید؛ تساوی بدون گل برابر چین

تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا برابر چین به تساوی صفر بر صفر رسید.

شاگردان حسین عبدی که در نخستین مسابقه امارات را با نتیجه ۳ بر یک شکست داده بودند، در دومین بازی مقابل چین به تساوی بدون گل رضایت دادند.

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بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا المپیک کمیته ملی المپیک تیم ملی بسکتبال
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