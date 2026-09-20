نبض خبر
سقوط یکی از مراکز صداوسیما در حوادث دی!
چندی پیش در یکی از برنامههای زنده شبکه خبر، محمود نبویان نماینده مجلس، به بخشهایی از اسناد و مکاتبات طبقهبندیشده اشاره کرد و پخش برنامه در میانه متوقف شد. معاونت سیاسی صداوسیما در اطلاعیهای این اقدام را تخلف دانست و ضمن اعلام پذیرش استعفای محمد حسن روزی طلب مدیرکل مربوطه، از اعمال برخوردهای انضباطی به دلیل سهلانگاری در مدیریت برنامه زنده خبر داد اما ده روز بعد روزی طلب به همان مسئولیت بازگشت. حالا روزی طلب در مصاحبهای برای دفاع از صداوسیمای تحت مدیریت پیمان جبلی و وحید جلیلی سنگ تمام گذاشته و در بخشی از اظهاراتش مدعی شد در جریان حوادث دی 1404، به مراکز صداوسیما حمله شده و مرکز صداوسیمای کیش سقوط کرد! اظهارات قابل تامل روزی طلب را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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یه طوری میگید صدا و سیمای کیش سقوط کرد انگار یک گردان از ارتش به همراه تانک هاش سقوط کرده! دیگه یک ساختمون اداری با یک نگهبان و 6 تا کارمند سقوط کردن و استقامت کردن داره!