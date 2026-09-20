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کد خبر:۱۳۹۵۲۲۰
کد خبر:۱۳۹۵۲۲۰
37167 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

سقوط یکی از مراکز صداوسیما در حوادث دی!

چندی پیش در یکی از برنامه‌های زنده شبکه خبر، محمود نبویان نماینده مجلس، به بخش‌هایی از اسناد و مکاتبات طبقه‌بندی‌شده اشاره کرد و پخش برنامه در میانه متوقف شد. معاونت سیاسی صداوسیما در اطلاعیه‌ای این اقدام را تخلف دانست و ضمن اعلام پذیرش استعفای محمد حسن روزی طلب مدیرکل مربوطه، از اعمال برخوردهای انضباطی به دلیل سهل‌انگاری در مدیریت برنامه زنده خبر داد اما ده روز بعد روزی طلب به همان مسئولیت بازگشت. حالا روزی طلب در مصاحبه‌ای برای دفاع از صداوسیمای تحت مدیریت پیمان جبلی و وحید جلیلی سنگ تمام گذاشته و در بخشی از اظهاراتش مدعی شد در جریان حوادث دی 1404، به مراکز صداوسیما حمله شده و مرکز صداوسیمای کیش سقوط کرد! اظهارات قابل تامل روزی طلب را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدحسن روزی طلب محمد حسن روزی طلب ویدیو صداوسیما حوادث 1404 حوادث دی ماه 1404
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
14
پاسخ
املاکی راست میگفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
16
پاسخ
ساکت بابا معلوم نیست با سفارش کی اومده تو صدا سیما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
32
پاسخ
یه طوری میگید صدا و سیمای کیش سقوط کرد انگار یک گردان از ارتش به همراه تانک هاش سقوط کرده! دیگه یک ساختمون اداری با یک نگهبان و 6 تا کارمند سقوط کردن و استقامت کردن داره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
18
13
پاسخ
مادر نزاییده کسی یه توالت رو تصرف کنه در ایران
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