حمله جنگندههای سعودی به دکلهای مخابراتی شمال یمن
به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه المسیره در الجوف گزارش داد: هواپیماهای جنگی عربستان دکلهای مخابراتی در مناطق سلبه و رحوب در شهرستان العنان و همچنین یک دکل در المرعشی و یک دکل دیگر در الظاهر در استان الجوف را هدف قرار دادند.
پیشتر نیز استان البیضاء هدف نیروهای تحت امر عربستان قرار گرفت.
این در حالی است که نیروهای مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه مراکز تجمع نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی، در چندین استان با آنها درگیر هستند. نیروهای مسلح یمن همچنین به تلافی تجاوز و محاصره یمن توسط عربستان سعودی، به هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی در خاک عربستان ادامه میدهند.
در این راستا نیروهای مسلح یمن، کنترل ارتفاعات راسن در استان تعز، منطقهای استراتژیک مشرف به الحجریه، لحج و ساحل غربی را به دست گرفتهاند.
پس از شکست در بازپسگیری کوههای استراتژیک تحت کنترل انصارالله، عربستان سعودی با حملات هوایی و هدف قرار دادن دکلهای ارتباطی در محور تعز، در تلاشی ناامیدانه و مداوم برای دستیابی به پیروزی، از نیروهای تحت امر خود پشتیبانی میکند و در حال انجام حملات هوایی علیه چندین استان از جمله مأرب، الجوف، تعز و حدیده است.
در عین حال دولت صنعا تأیید کرد که دریانوردی در باب المندب اکنون امنتر از قبل است و صنعا تنها با پایان دادن به تجاوز و لغو محاصره، به دنبال تحقق خواستههای ملت یمن است.
منبع: ایسنا