En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تقسیم بازیکنان سرباز چگونه انجام می‌شود؟

بازیکنان سرباز پس از پست کردن دفترچه اعزام به خدمت، بر اساس کد محل خدمت که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود، بین تیم‌های نظامی لیگ برتر از جمله فجر شهید سپاسی و ملوان تقسیم می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۶
| |
353 بازدید
بیرانوند و جهانبخش

به گزارش تابناک؛ تقسیم بازیکنان سرباز بین تیم‌های نظامی با دستورالعمل مشخصی انجام می‌شود و بازیکنان بر اساس ضوابط تعیین‌شده به تیم‌های نظامی معرفی خواهند شد.

بعد از اینکه اعلام شد علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور تبریز باید از ابتدای مهرماه به خدمت سربازی برود، باشگاه فجر سپاسی به‌عنوان تیم بعدی بیرانوند مشخص شد.

ضمن اینکه در خبرها آمده بود ۴ بازیکن لژیونر، علیرضا جهانبخش، مهدی قایدی، علی قلی‌زاده و سیدمجید حسینی نیز به‌زودی باید به خدمت سربازی بروند که دراین‌بین عنوان شد علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی هم برای گذراندن خدمت سربازی به تیم فجر شهید سپاسی خواهد رفت.

این در حالی است که باشگاه ملوان هم دیگر تیم نظامی حاضر در لیگ برتر است و مسئولان باشگاه ملوان می‌گویند دستورالعمل تقسیم بازیکنان سرباز بین تیم‌ها مشخص است.

ابتدا باید بازیکنی که سرباز است دفترچه اعزام به خدمت خود را پست کند و سپس ستاد کل نیروهای مسلح به آن بازیکن کد محل خدمت می‌دهد. اگر کد مربوط به سپاه باشد بازیکن راهی فجر شهید سپاسی می‌شود و اگر کد ارتش و نیروی دریایی به بازیکن داده شود در آن صورت بازیکن به ملوان می‌آید ولی نمی‌توان قبل از پست دفترچه اعزام به خدمت پیشگویی کرد که کدام بازیکن راهی کدام تیم می‌شود.

مسئولان ملوان می‌گویند از اینکه بیرانوند یا هر بازیکن سرباز دیگری به فجر شهید سپاسی برود، هیچ مشکلی ندارند اما روال تقسیم بازیکنان سرباز این‌گونه است و نمی‌توان از قبل پیشگویی کرد که کدام بازیکن به کدام تیم نظامی می‌رود.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیکنان سرباز علیرضا بیرانوند خدمت سربازی لیگ برتر باشگاه ملوان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گره بزرگ در سربازی بیرانوند
تصمیم جنجالی بیرانوند برای بعد از سربازی
تیم بیرانوند برای دوره سربازی قطعی شد
پاسخ بی‌پرده بیرانوند درباره سربازی اش
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qxU
tabnak.ir/005qxU