تقسیم بازیکنان سرباز چگونه انجام میشود؟
به گزارش تابناک؛ تقسیم بازیکنان سرباز بین تیمهای نظامی با دستورالعمل مشخصی انجام میشود و بازیکنان بر اساس ضوابط تعیینشده به تیمهای نظامی معرفی خواهند شد.
بعد از اینکه اعلام شد علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش تراکتور تبریز باید از ابتدای مهرماه به خدمت سربازی برود، باشگاه فجر سپاسی بهعنوان تیم بعدی بیرانوند مشخص شد.
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ضمن اینکه در خبرها آمده بود ۴ بازیکن لژیونر، علیرضا جهانبخش، مهدی قایدی، علی قلیزاده و سیدمجید حسینی نیز بهزودی باید به خدمت سربازی بروند که دراینبین عنوان شد علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی هم برای گذراندن خدمت سربازی به تیم فجر شهید سپاسی خواهد رفت.
این در حالی است که باشگاه ملوان هم دیگر تیم نظامی حاضر در لیگ برتر است و مسئولان باشگاه ملوان میگویند دستورالعمل تقسیم بازیکنان سرباز بین تیمها مشخص است.
ابتدا باید بازیکنی که سرباز است دفترچه اعزام به خدمت خود را پست کند و سپس ستاد کل نیروهای مسلح به آن بازیکن کد محل خدمت میدهد. اگر کد مربوط به سپاه باشد بازیکن راهی فجر شهید سپاسی میشود و اگر کد ارتش و نیروی دریایی به بازیکن داده شود در آن صورت بازیکن به ملوان میآید ولی نمیتوان قبل از پست دفترچه اعزام به خدمت پیشگویی کرد که کدام بازیکن راهی کدام تیم میشود.
مسئولان ملوان میگویند از اینکه بیرانوند یا هر بازیکن سرباز دیگری به فجر شهید سپاسی برود، هیچ مشکلی ندارند اما روال تقسیم بازیکنان سرباز اینگونه است و نمیتوان از قبل پیشگویی کرد که کدام بازیکن به کدام تیم نظامی میرود.
منبع: فارس