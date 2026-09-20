کنایه پزشکیان به حساسیت صداوسیما روی واژههای بیگانه
پزشکیان با اشاره به حساسیت صداوسیما نسبت به واژههای بیگانه گفت اگر از واژه «فالوور» استفاده کند، ممکن است صداوسیما به او ایراد بگیرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۵| |
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به گزارش تابناک؛ پزشکیان برای پرهیز از استفاده از یک واژه بیگانه، به حساسیت صداوسیما نسبت به کلمه «فالوور» اشاره کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در بخشی از سخنان خود هنگام اشاره به تعداد مخاطبان یک فرد در فضای مجازی، به جای استفاده از واژه «فالوور» ابتدا از تعبیر «تعقیبکننده» استفاده کرد.
پزشکیان سپس با اشاره به حساسیت صداوسیما نسبت به استفاده از واژههای بیگانه گفت: «اگر الان بگوییم فالوور، صداوسیما به من گیر میدهد.» در ادامه، حاضران به او پیشنهاد کردند به جای آن از واژه «دنبالکننده» استفاده کند.
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